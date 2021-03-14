這場馬拉松啦啦隊超有梗 花鼓隊和穿草衣阿嬤全出籠

雲林縣麥寮鄉公所主辦的「第一屆麥力跑馬拉松」今天熱鬧登場！2000名全國各地好手齊聚賽跑，這場大賽除了吃好穿好，沿途還有超有梗的啦啦隊「讚聲」，有花鼓隊敲鑼打鼓，更有穿稻草比基尼，為選手加油，熱鬧又有趣。

賽程分海派半程組(21公里)、活力鄉村組(12公里)、新鮮親子組(4公里)，途經麥津、麥豐、海豐、後安、三盛、橋頭、施厝、瓦磘、興華，遍覽麥寮各村落，路線平緩總高度爬升小於10公尺，許多選手都突破自己的個人最佳紀錄。

經一番競賽，半馬男子組詹世顥以1小時20分14秒奪冠；第二名為劉彥儀，成績1小時20分15秒；第三名為林志傑，成績1小時21分29秒。半馬女子組蔡雅安1小時30分43秒封后；吳宛玲1小時37分25秒成績勇奪第二；黃淑枝1小時43分50秒第三。

選手稱讚沿途除了魚塭菜田風景好，補給站烤烤鴨也好吃，印象最深刻的是沿途啦啦隊，甚至連花鼓隊都出馬，一路敲敲打打扭扭跳跳，為選手加油很給力，還有一群阿嬤穿起稻草比基尼，讓選手都想笑，忘了身體的疲憊。