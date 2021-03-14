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影／西海岸最美賞鳥點新岑公園 改善工程今天上午完工
嘉義縣布袋鎮新岑公園距離沿岸濕地僅200公尺，得天獨厚的地理優勢，每年候鳥季吸引許多國內外遊客慕名前來，然硬體設施不足致遊客數銳減，雲嘉南風景管理處斥資2千餘萬改善環境，今天上午10點舉辦落成典禮，縣長翁章梁也期許打造嘉義縣候鳥基地。
雲管處與嘉義縣政府合作，透過調查分析、實地訪查及遊客行為等，發現布袋有許多候鳥棲息地及賞鳥點，其中最佳觀賞點就在新岑公園，賞鳥點距離200多公尺便能看見黑面琵鷺及各種鳥類。
然新岑社區在地居民反映，當地硬體設施不足，植株少、路面坑洞多，社區居民假日沒有休憩場所，賞鳥人士也不願駐足，「相當可惜」，因此雲管處去年起投入2,000萬餘元，新建賞鳥牆、活動廣場、步道及改善停車空間等提升環境品質。
「每年11月起候鳥季開始，都會吸引4、50台遊覽車前來，一次都7、8台」，新岑里長蔡育閔回憶前幾年的盛況表示，遊客和在地居民大多反應園區內設備不足，樹蔭太少等。
新岑里長蔡育閔說，新岑公園因土壤鹽分高，除了木麻黃，許多植物都無法栽種，雲管處改善工程協助園區內改善排水，土壤重鋪，居民都樂見其成，因為這個地方本來就是他們運動休閒的地方，也期待能帶來更多遊客，刺激地方經濟。
嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等今天上午也出席新岑公園觀鳥環境改善工程，翁強調「未來這個地方及將成為候鳥觀賞的櫥窗」，希望未來可以變成嘉義縣觀賞候鳥很重要的基地。
不只讓國內遊客在不干擾生態的情況下，做最好的安排，讓他們能夠原來鳥類跟人之間也可以做最好的平衡跟相處，翁章梁也希望新岑公園可以變成國際人士跟嘉義結緣最好的地方。
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