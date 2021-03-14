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「呷丁酒、送鳳梨」酬神又助農 土地公祝壽真有心

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫石廟里福德宮舉辦呷丁酒送鳳梨，既酬神又助農。記者蔡維斌／攝影
土庫石廟里福德宮舉辦呷丁酒送鳳梨，既酬神又助農。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮石廟里福德宮今天為福德正神舉行祝壽大典，除了依俗吃丁酒保平安，還增送鳳梨幫助農民，酬神又助農，一兼二顧，雲林縣長張麗善也前往共襄盛舉，並感謝廟方助農真有心。

該廟爐主郝思緯指出，每年農曆二月初二是土地公、土地婆聖誕，廟方都會舉辦祝壽大典，因土地也是照顧農民的神，今年舉辦「呷丁酒送鳳梨」希望能幫助農民安度滯銷危機。

廟方指出，呷丁酒的習俗傳承已久，古早通常家中若有生男丁者，就會準備閹雞及喜酒牲禮答謝土地公，並和信徒或親友一起饗宴，沿傳至今，有的廟會依此習俗，以丁氣來讓信徒呷平安。

張麗善說，石廟里福德宮「呷丁酒˙送鳳梨」，不只以呷丁酒來慶祝土地公、土地婆聖誕千秋，更加贈鳳梨給鄉親，幫助鳳梨農友度過無法外銷大陸的困境；縣府也積極協助擴展銷路，陸續將雲林的蔬果出口至東南亞國家，至今已有70噸蔬菜外銷；媒合採購達807公噸高麗菜。

張麗善強調，雲林4到6月鳳梨盛產，目前尚未進入產季，縣府已建構網路預購平台，另也積極透過多方管道來提供優質農產品的市場胃納量機會，開拓新商機。感謝廟方的用心，借土地公盛典行銷鳳梨「旺旺來」，也象徵招財進寶，相信福德正神必賜福。

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雲林縣土庫鎮石廟里福德宮為土地公慶生，還加送鳳梨，酬神又助農，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影
雲林縣土庫鎮石廟里福德宮為土地公慶生，還加送鳳梨，酬神又助農，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影

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