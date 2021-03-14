地方創生添新據點 微型創新教育體驗基地座落新營

台南市政府新營區公所推動地方創生交出成績單，去年獲內政部營建署補助2000萬元，在新營文化中心旁利用舊警察宿舍改建，規劃微型創新教育體驗基地，市府也將協助公所向國發會爭取600萬元強化設施，預計今年9月底完成，預估明年將有全新創新基地。

新營區公所去年初獲國發會核定全國第一個以教育為主題，也是全國第一個核定的都會型地方創生計畫，經內政部營建署城鎮之心政策引導型工程計畫補助2000萬元，以「新營區微型創新教育體驗基地環境改造計畫」，修繕舊警察宿舍整體環境，已於今年開工，正補強結構，預計9月底完工。

新營區公所說，農曆年後市長黃偉哲已請市府團隊協助公所，再向國發會爭取600萬經費，進行園區室內空間基本裝修及添購基本設備，

接續進行微型創新教育體驗基地室內空調、照明、監視器、保全、窗簾、消防及公共設備等室內裝修工程，未來民眾在園區內體驗創新教育時，將會提供更友善及親子共融環境，預估今年九月底完工，明年中旬將會有全新地方創生基地。