聽新聞
test
0:00 / 0:00
地方創生添新據點 微型創新教育體驗基地座落新營
台南市政府新營區公所推動地方創生交出成績單，去年獲內政部營建署補助2000萬元，在新營文化中心旁利用舊警察宿舍改建，規劃微型創新教育體驗基地，市府也將協助公所向國發會爭取600萬元強化設施，預計今年9月底完成，預估明年將有全新創新基地。
新營區公所去年初獲國發會核定全國第一個以教育為主題，也是全國第一個核定的都會型地方創生計畫，經內政部營建署城鎮之心政策引導型工程計畫補助2000萬元，以「新營區微型創新教育體驗基地環境改造計畫」，修繕舊警察宿舍整體環境，已於今年開工，正補強結構，預計9月底完工。
新營區公所說，農曆年後市長黃偉哲已請市府團隊協助公所，再向國發會爭取600萬經費，進行園區室內空間基本裝修及添購基本設備，
接續進行微型創新教育體驗基地室內空調、照明、監視器、保全、窗簾、消防及公共設備等室內裝修工程，未來民眾在園區內體驗創新教育時，將會提供更友善及親子共融環境，預估今年九月底完工，明年中旬將會有全新地方創生基地。
區長魏文貴表示，新營是台南溪北最重要宜居及教育重鎮，又具有綠川廊道、新營文化中心、美術園區及南瀛綠都心公園等位於市區核心富含藝文、休閒及生態元素場域優勢，擇定緊鄰新營文化中心南側閒置舊有警察宿舍做為地方創生的微型創新教育體驗基地，可與新營周邊區域來做異域串聯遊程，透過台南市優質農產品、特色美食、文史古都風情等，帶動地方發展脫胎換骨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言