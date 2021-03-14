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白色情人節浪漫開跑 麻豆柚花追香馬拉松
進入文旦花綻放期，2021柚花追香半程馬拉松活動，今天上午選在台南麻豆浪漫開跑，邀請市長黃偉哲等人鳴笛，與會千餘人跑者享受流汗快感不時聞到文旦花香，度過健康又浪漫周日上午。
2021柚花追香半程馬拉松活動串聯全台三大文旦產區，麻豆為首站，選在白色情人節在麻豆代天府開跑，後續3月21日在花蓮瑞穗、3月28日在宜蘭冬山接力舉辦，共同推廣柚花文化及文旦產業。
黃偉哲讚許孫慈敏用心經營，讓文旦產業不僅生產美味鮮果，還開發出多項加工品，並且辦理柚花追香路跑、柚園饗宴等精彩的農業休閒活動，是農產業加值、農業六級化的典範。
農業局長謝耀清表示，麻豆不但有優質文旦生產環境，還有豐富歷史文化資產，起跑點麻豆代天府、路跑經過的關帝廟文衡殿都是著名的觀光景點和名勝古蹟，伴隨著柚花清香，更能發思古之幽情。3月是麻豆柚花飄香季節，歡迎大家相約來麻豆，感受柚花清香撲鼻的浪漫。
麻豆區農會總幹事孫慈敏兼任「臺灣文旦大聯盟」總召，她表示，今年報名參加柚花馬拉松民眾近千人，參加者農會將贈送3大好禮，包含麻豆農會超市禮券100元1張、沾醬禮盒1組（含黑豆醬油及柚香和風沾醬）及柚花旅行組1份（洗髮乳、沐浴乳和乳液）。
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