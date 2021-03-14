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挺鳳梨農 鄭宏輝辦手作教室鼓勵自製鳳梨果醬

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
鄭宏輝舉辦「輝哥手作教室-鳳梨果醬好食光」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也站台相挺。圖／鄭宏輝提供
鄭宏輝舉辦「輝哥手作教室-鳳梨果醬好食光」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也站台相挺。圖／鄭宏輝提供

為了吃鳳梨挺果農，行政院政務顧問鄭宏輝13日舉辦「輝哥手作教室-鳳梨果醬好食光」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也站台相挺，一起響應蔡英文總統「吃爆台灣鳳梨challenge」的號召，用實際行動支持。

柯建銘說，中央地方合作行銷台灣鳳梨，政府積極尋找替代市場，多方和各國建立行銷通路，也需要地方大力支持，而首批出口澳洲的鳳梨將於五月抵達，希望民眾能關注鳳梨議題挺果農。

鄭宏輝說，自從大陸禁止進口台灣鳳梨，反而打響台灣鳳梨知名度。政府與民間合作讓台灣鳳梨搶購熱潮不斷，短短四天就創下超過銷往大陸的銷售量。

鄭宏輝說，為響應蔡英文「吃爆台灣鳳梨challenge」的號召，他一直在思考怎麼行銷台灣鳳梨最貼近民眾生活。直到幫家中孩子們準備早餐時，忽然有了鳳梨果醬的想法，讓大家在家就能自己動手做出好吃的鳳梨果醬，抹在吐司上就是天然簡單又營養的早餐，用多樣多元的方式「吃鳳梨、挺農民！」

鄭宏輝說，為響應蔡英文「吃爆台灣鳳梨challenge」的號召，他一直在思考怎麼行銷台灣鳳梨最貼近民眾生活。直到幫家中孩子們準備早餐時，忽然有了鳳梨果醬的想法。圖／鄭宏輝提供
鄭宏輝說，為響應蔡英文「吃爆台灣鳳梨challenge」的號召，他一直在思考怎麼行銷台灣鳳梨最貼近民眾生活。直到幫家中孩子們準備早餐時，忽然有了鳳梨果醬的想法。圖／鄭宏輝提供

鳳梨 鄭宏輝 柯建銘

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