挺鳳梨農 鄭宏輝辦手作教室鼓勵自製鳳梨果醬

為了吃鳳梨挺果農，行政院政務顧問鄭宏輝13日舉辦「輝哥手作教室-鳳梨果醬好食光」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也站台相挺，一起響應蔡英文總統「吃爆台灣鳳梨challenge」的號召，用實際行動支持。

柯建銘說，中央地方合作行銷台灣鳳梨，政府積極尋找替代市場，多方和各國建立行銷通路，也需要地方大力支持，而首批出口澳洲的鳳梨將於五月抵達，希望民眾能關注鳳梨議題挺果農。

鄭宏輝說，自從大陸禁止進口台灣鳳梨，反而打響台灣鳳梨知名度。政府與民間合作讓台灣鳳梨搶購熱潮不斷，短短四天就創下超過銷往大陸的銷售量。