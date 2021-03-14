下鄉拚連任也考核區長 黃偉哲：區政成果要讓市民有感

台南市長黃偉哲前天展開考察各區里施政成果及盤點建設，要「讓市民有感」，拚連任也是對各區長的期中考核，有區長坦言抽考意味有點緊張，尤其新營等指標區壓力更大，黃偉哲說，分區訪視了解市民關心的排水、道路及社區公園建設，區長任滿2年就要考核表現。不少市民都認同官派區長沒有選票壓力，應該定期考核。

黃偉哲的區政成果考察首站到山上區，區長余基吉選在公兒二公園簡報，余基吉說，要在戶外簡報區政建設，一般排水系統或道路路面改善的內容太單調，公兒二公園是市長黃偉哲上任後撥款500萬元改善淹水並新建廁所，也因應周邊建商推出新建案，購屋以年輕夫妻居多，因此更新遊樂設施及兒童愛玩的沙坑，還有運動健身器材，「讓市民有感」。

據了解區長們對於市長的這次下鄉考核都有點緊張，有公所還派人到山上觀摩，積極盤點地方有感的建設，另外也會動員里長以及地方人士到場，因為簡報成果只是一種資料，里長的參與度跟企業的支持、與農會、議員的互動和諧，也是區政的成果。

今天第2站黃偉哲訪視新化區，區長吳金喜選在體育公園旁的南圳綠堤九重葛花下簡報，吳金喜說，之前先盤點幾個建設點，副市長趙卿惠已先行視察，「是有考核的意味」，難免會有壓力，但重點是將地方的亮點呈現出來，有做事就有成績。

新營區長魏文貴認為，區政施政報告是「有抽考的意味」，尤其溪北地區常被市議員點名邊緣化，新營又是指標區，壓力更大，但近年來長勝營區綠創及地景公園建設，還有新營火車站前停車空間的改善，相信都是讓市民有感的成績單。

黃偉哲明年底要拚連任，下鄉聽取區里施政成果報告，外界解讀有拚選舉意味，也是區長的期中考成績單，黃偉哲說，分區訪視是要了解市民關心的排水、道路及社區公園等建設推動情形，也算是考核區長幾年來在地方的作為。

台南市升格直轄市後，各區區長為官派，區長有無任期？尤其市長黃偉哲下鄉考核是否當成異動參考，引起關注，市府新任民政局長姜淋煌說，區長是「小市長」，對區長的期許是良性競爭及互助。