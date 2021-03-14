男演員嘉義猝逝 好友回憶過往數度哽咽：拜託別再鬧了

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
再現劇團團長黃民安昨天下午於嘉義驚傳死訊。圖／翻攝自阮劇團 Our Theatre
再現劇團團長黃民安昨天下午於嘉義驚傳死訊。圖／翻攝自阮劇團 Our Theatre

再現劇團團長黃民安昨天下午於嘉義驚傳死訊，團內編導同時也是黃的好友葉志偉說，直到進醫院前，都不敢相信黃的死訊，認為這只是黃開的另一個玩笑罷了，回憶起好友葉志偉數度哽咽，「拜託不要再鬧了!」

「他曾經拿著刨刀去塗鴉」葉志偉回憶起好友他說，一般塗鴉拿噴槍在牆上隨意塗鴉，但黃民安竟拿著一把刨刀去塗鴉區，對著塗鴉刨出他自己想要的圖案，還會俏皮地留下自己的暗號。

當時作為劇團軍師，務實派的葉志偉對於黃民安的行為相當不諒解，認為這種事情對公司產值毫無幫助，何必白費力氣，但樂天派的黃民安絲毫不以為意，還為此跟朋友出了一本書。

「他很單純，他會覺得這件是對的他就去做了，不太考慮後果」，當下事情發生的時候，劇團成員還認為黃民安是在鬧著玩，葉志偉眼眶泛紅滿臉不捨，直到醫院時都還認為他在鬧我。

「他是一個很敢發夢的藝術家」，難能可貴的是，他現在41歲了，在這行也20年了，葉志偉認為自己是很現實的人，但黃民安沒在管，直到現在他仍勇於追求他喜歡做的事。

再現劇團在2008年成立的時候非常窮，葉志偉形容自己是個很務實的人，但黃民安相當樂天，都會來公司問「有沒有剩飯可以吃」，幸近幾年有到大陸拍片和教課，才讓生活漸漸富裕。

「他不管在哪裡都可以活下去」葉志偉認為這跟黃民安曾經在軍校待過有關，黃民安國中時因為妹妹生病，為了生活費和養育費，家裡人決定把他送去軍校。

那個相對嚴苛的環境也造就了黃民安樂天且不怕苦的精神，「因為他認為不管在哪裡都比在軍校好」他只要一想到之前在軍校受的苦，面對任何事都甘之如飴。

「你被送去軍校你都沒有恨嗎?」劉志偉曾這樣問過黃民安，黃當時表示當初進去的時候相當不滿，「為什麼別人有青春期可以叛逆，我卻沒有」，但後來他也慢慢調適，「快樂也是一天，不快樂也是一天」，這也慢慢成就黃民安樂天的性格。

「你覺得的困難不是困難，是問題，問題都是可以解決的」這是黃民安的座右銘，如今看著曾經的好戰友化作冰冷的遺體，劉志偉百感交集，只希望這是黃民安對他開的玩笑，希望他能站起來，用那開朗的聲音對他說聲，「沒事的，一切都會更好的」

再現劇團團長黃民安昨天下午於嘉義草草戲劇節驚傳休克，警消搶救仍宣告不治。記者莊祖銘／翻攝
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嘉義 藝術家

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