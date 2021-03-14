男演員嘉義猝逝 好友回憶過往數度哽咽：拜託別再鬧了
再現劇團團長黃民安昨天下午於嘉義驚傳死訊，團內編導同時也是黃的好友葉志偉說，直到進醫院前，都不敢相信黃的死訊，認為這只是黃開的另一個玩笑罷了，回憶起好友葉志偉數度哽咽，「拜託不要再鬧了!」
「他曾經拿著刨刀去塗鴉」葉志偉回憶起好友他說，一般塗鴉拿噴槍在牆上隨意塗鴉，但黃民安竟拿著一把刨刀去塗鴉區，對著塗鴉刨出他自己想要的圖案，還會俏皮地留下自己的暗號。
當時作為劇團軍師，務實派的葉志偉對於黃民安的行為相當不諒解，認為這種事情對公司產值毫無幫助，何必白費力氣，但樂天派的黃民安絲毫不以為意，還為此跟朋友出了一本書。
「他很單純，他會覺得這件是對的他就去做了，不太考慮後果」，當下事情發生的時候，劇團成員還認為黃民安是在鬧著玩，葉志偉眼眶泛紅滿臉不捨，直到醫院時都還認為他在鬧我。
「他是一個很敢發夢的藝術家」，難能可貴的是，他現在41歲了，在這行也20年了，葉志偉認為自己是很現實的人，但黃民安沒在管，直到現在他仍勇於追求他喜歡做的事。
再現劇團在2008年成立的時候非常窮，葉志偉形容自己是個很務實的人，但黃民安相當樂天，都會來公司問「有沒有剩飯可以吃」，幸近幾年有到大陸拍片和教課，才讓生活漸漸富裕。
「他不管在哪裡都可以活下去」葉志偉認為這跟黃民安曾經在軍校待過有關，黃民安國中時因為妹妹生病，為了生活費和養育費，家裡人決定把他送去軍校。
那個相對嚴苛的環境也造就了黃民安樂天且不怕苦的精神，「因為他認為不管在哪裡都比在軍校好」他只要一想到之前在軍校受的苦，面對任何事都甘之如飴。
「你被送去軍校你都沒有恨嗎?」劉志偉曾這樣問過黃民安，黃當時表示當初進去的時候相當不滿，「為什麼別人有青春期可以叛逆，我卻沒有」，但後來他也慢慢調適，「快樂也是一天，不快樂也是一天」，這也慢慢成就黃民安樂天的性格。
「你覺得的困難不是困難，是問題，問題都是可以解決的」這是黃民安的座右銘，如今看著曾經的好戰友化作冰冷的遺體，劉志偉百感交集，只希望這是黃民安對他開的玩笑，希望他能站起來，用那開朗的聲音對他說聲，「沒事的，一切都會更好的」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言