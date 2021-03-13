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慶生玩很大？2男戴頭套被綁鋼管遊街 鋼管女郎熱舞

影／紫色是浪漫的顏色！15對新人紫藤花下見證愛情

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
參與星光下婚禮新人在瑞里許家茶園拍攝超浪漫婚紗。圖／宇程創意整合提供
參與星光下婚禮新人在瑞里許家茶園拍攝超浪漫婚紗。圖／宇程創意整合提供

嘉義縣梅山鄉3月迎來紫藤花季，阿里山國家風景區管理處今天晚間舉辦「阿里山星光下婚禮」，今年首次移師瑞里紫色山城，來自全台各地15對新人在紫藤花和浪漫星光下見證愛情，遠從南非來的新郎James更直呼「真的好美！」。

第3屆「阿里山星光下婚禮」今天登場，今年有15對新人參加，來自台北、台中、高雄等縣市，阿管處今年特別選在梅山瑞里，串聯紫藤花及在地特色店家等，為新人打造獨一無二的浪漫體驗。

今晚6時許，新郎新娘依序入場接受貴賓祝福，由阿管處處長洪維新宣讀愛情誓言，並致贈新人結婚證書，15對新人在這浪漫的紫色氛圍及浩瀚的星光下，深情擁吻互許終生，現場熱鬧又溫馨。

屏東姑娘家容是阿聯酋前空姐新娘，在一次因緣際會下，結識來自南非的新郎Douglas James Gass，在遠距戀愛多年後決定於台灣定居。

來自嘉義的冠傑與怡亭兩人皆是消防隊員，受訓時相遇相識，於交往期間來訪阿里山被這裡的神秘未知感深深吸引，決定參加今天星光下婚禮。

去年擔任神木下婚禮佈置團隊的喻柔，因非常喜愛阿里山婚禮的浪漫隆重氛圍，決定與新郎弘邦許下一起攜手至阿里山舉辦婚禮的願望。

婚禮第二日，新人們也將隨著追逐紫藤花的美麗蹤影，踏遍瑞里及太興等特色景點拍攝阿里山唯美地景婚紗照，為新人於阿里山留下難忘幸福回憶，並為此趟浪漫旅程劃下完美句點。

洪維新說，阿管處結合戶外自然及人文體驗，特別將星光下婚禮安排於戶外場地，讓新人在疫情期間也能有一場完美婚禮。

第3屆「阿里山星光下婚禮」今天登場，15對新人在星光和浪漫紫藤花下見證愛情。記者莊祖銘／攝影
第3屆「阿里山星光下婚禮」今天登場，15對新人在星光和浪漫紫藤花下見證愛情。記者莊祖銘／攝影
參與星光下婚禮新人在瑞里許家茶園拍攝超浪漫婚紗。圖／宇程創意整合提供
參與星光下婚禮新人在瑞里許家茶園拍攝超浪漫婚紗。圖／宇程創意整合提供

婚禮 阿里山 紫藤花

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