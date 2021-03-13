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擅用設計師自創圖騰當LOGO 阿里山鄉公所致歉

中央社 / 嘉義縣13日電

阿里山鄉公所未經文創設計師劉聰榮同意，使用他的設計作品作為公所LOGO，引起劉聰榮不滿，揚言提告；阿里山鄉公所今天表達歉意，願意與劉聰榮繼續協商，尋求解決方法。

據媒體報導，劉聰榮應用鄒族意象和台灣藍鵲設計出專屬圖騰，西元2016年已在經濟部智慧財產局註冊商標，與公所之前掛在門口的LOGO幾乎一模一樣。

嘉義縣阿里山鄉公所行政室主任莊惠文表示，劉聰榮在前年向公所反映，他應用鄒族意象和台灣藍鵲設計的圖騰，被公所做成標誌，掛在阿里山鄉公所門口，涉及侵權，揚言提告，公所瞭解情況後，去年已將標誌取下。

莊惠文表示，阿里山鄉長杜力泉今天請她向劉聰榮表達歉意；杜力泉認為當初劉聰榮拿鄒族神鳥作為圖騰，未經過族人同意，為此雙方爆發爭議，但為平息事件，決定道歉，並會與劉聰榮繼續協商，尋求解決方法。

阿里山 鄒族

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