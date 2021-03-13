好險！ 清潔隊員火眼金睛 近5萬現金沒進焚化廠

台南市環保局東區清潔隊員梁宗盛昨天府東街清掃街道，發現地上有個髒汙的信封，因上面寫有數字與$符號，好奇打開竟都是鈔票，送警後才知內有4萬多台幣及100元美金。失主今天領回，並再三道謝。

梁宗盛表示，撿到錢的第一個想法就是失主一定很著急，根本不會有其他的念頭，只盼在最短時間找到失主。幸好，隔天失主就領回，自己也就放心了。

回想整個過程，梁宗盛覺得很戲劇，他說，12日下午2點多在府東街清理髒亂點，沒多久發現地上有1個對摺的白色橫式信封，一把就掃起倒入垃圾袋，根本沒想到裡面有鈔票。他說，可能老天爺要他做好事吧，才會突然發現信封上寫著$，還有阿拉伯數字33000，勾起一探究竟的好奇心，不然這些錢，早已送上垃圾車進入焚化廠了。

梁宗盛說，裝錢的信封被發現的地點頗為顯眼，來往的人、車竟然都沒注意。工作告一段落後，就近將信封送至東門派出所，在警方清點下，信封內有4萬6千100元以及100元美金。

警方表示，失主是北部人，有親人住在東區，12日失主不慎將裝著現金的信封遺失在府東街，發現之後焦急不已。親人趕急幫忙打電話到東區各派出所，詢問有無好心人士拾獲裝有現金的信封袋。東門派出所13日下午3時許，接到失主親人的詢問電話，幾經比對確認無誤。

環保局長謝世傑表示，清潔隊員的道德操守令人欣慰，展現人性的善良與光輝，為冷漠的社會帶來溫暖，值得稱許將予以敘獎。也期勉所有清潔隊員繼續為市民提供優質的服務，讓台南市環境愈來愈好。