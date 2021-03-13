廚具董座發揮愛 22年認養逾百名家扶兒

廚具董座侯振寬，9歲時父親過世，13歲開始當學徒，創業後開設歐化廚具店，有感幼時家中經濟貧困，他22年來認養119名家扶兒，希望以一己之力回饋社會。

侯振寬的父親在他9歲時過世，家中8名兄弟姊妹嗷嗷待哺。13歲時他開始當學徒，成家後創業開設歐化廚具店，投入烘碗機研發，走出谷底人生，讓他在有能力時發願要回饋社會。

在家扶基金會的安排下，今天侯振寬首次與長期認養的「孩子」，圍爐相見歡。孩子們開心與侯伯伯同桌用餐，侯振寬也熱情為孩子夾菜。侯振寬22年在家扶中心認養了119名家扶兒，目前有40名仍在認養中，每月新台幣1000元，希望幫助孩童不受經濟所迫。

小凱（化名）自小單親，9歲那年父親罹癌，醫藥、生活及教育等龐大費用，家庭陷入困境；家扶開始提供服務。隔年，侯振寬被安排每月固定認養小凱，5年後，小凱父親病況穩定，在家扶評估下小凱自立。

目前就讀大一的小凱，學習雷射雕刻和設計，週末假日進修行銷管理課程。小凱表示，感謝侯伯伯的認養，讓他在求學路上不必中斷，希望自己未來有能力，也能效仿侯伯伯，幫助社會上需要幫助的人。