西螺鎮大排植樹充滿綠意 民眾熱烈領取苗木美化家園

響應3月植樹節，南投林區管理處今天在雲林縣西螺鎮新頂埤頭線大排種植蘭嶼羅漢松，縣長張麗善及農田水利署雲林管理處長林國華今也出席活動。南投林管處長李政賢說，此大排是西螺重要水圳，期透過該樹綠美化大排沿線、淨化空氣，也送民眾1900棵苗木帶回家美化家園。

農田水利署雲管處說，新頂埤頭線大排前身是土渠，流域源自林內、莿桐兩鄉並流經西螺鎮，長年未整治，逢雨易淤積且雜草叢生，加上土渠斷面及深度不足，後投入約1.3億元，於2019年完成大排興建，提升排水效率。

林管處今年在新頂埤頭線大排種植蘭嶼羅漢松，除落實綠美化，也讓民眾未來行經於此有遮蔭效果，今由李政賢、張麗善、林國華及縣議員廖萬、廖秋萍、廖偉晴、游淑雲、李明哲和縣府農業處副處長蔡耿宇、西螺警分局長張明盛等人代表種下植栽。

張麗善說，環境綠化不僅增添美感，也能阻擋風沙及霧霾產生，減緩溫室效應，縣府農業處也有規畫「綠樹花草地圖」推動適地、適木綠美化，讓雲林生活環境充滿綠意盎然。