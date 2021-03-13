西螺鎮大排植樹充滿綠意 民眾熱烈領取苗木美化家園
響應3月植樹節，南投林區管理處今天在雲林縣西螺鎮新頂埤頭線大排種植蘭嶼羅漢松，縣長張麗善及農田水利署雲林管理處長林國華今也出席活動。南投林管處長李政賢說，此大排是西螺重要水圳，期透過該樹綠美化大排沿線、淨化空氣，也送民眾1900棵苗木帶回家美化家園。
農田水利署雲管處說，新頂埤頭線大排前身是土渠，流域源自林內、莿桐兩鄉並流經西螺鎮，長年未整治，逢雨易淤積且雜草叢生，加上土渠斷面及深度不足，後投入約1.3億元，於2019年完成大排興建，提升排水效率。
林管處今年在新頂埤頭線大排種植蘭嶼羅漢松，除落實綠美化，也讓民眾未來行經於此有遮蔭效果，今由李政賢、張麗善、林國華及縣議員廖萬、廖秋萍、廖偉晴、游淑雲、李明哲和縣府農業處副處長蔡耿宇、西螺警分局長張明盛等人代表種下植栽。
張麗善說，環境綠化不僅增添美感，也能阻擋風沙及霧霾產生，減緩溫室效應，縣府農業處也有規畫「綠樹花草地圖」推動適地、適木綠美化，讓雲林生活環境充滿綠意盎然。
李政賢表示，今年林務局在雲林西螺栽種蘭嶼羅漢松，另外贈送社區民眾六種苗木，包括250棵茶梅、250棵桃金孃、300棵厚葉石斑木、300棵山芙蓉、300棵楓港柿、500棵台灣肖楠等台灣原生種樹苗，一開放領取就索取一空，現場另設置「反貪廉能」、「趣味競賽」、「有獎徵答」等宣導及互動遊戲攤位，讓民眾以寓教於樂方式吸取知識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言