南市無形文資傳習啟動 5大師獲頒技術保存登錄證書

台南市文化資產管理處今天在吳園台南公會堂舉行無形文化資產傳習開幕暨授證典禮，邀請20位台南市重量級傳統工藝及保存技術保存者出席。市長黃偉哲頒發登錄證書給5位文化資產保存技術保存者，及頒發卓越市民榮銜給20名藝師，彰顯市府對文資保存技術傳承努力的重視。

黃偉哲表示，台南能稱為文化之都，除了是台灣最早的城市外，若沒有藝師對傳統藝術工藝的傳承奉獻，以及市民朋友對文化的關心與注重，就無法成為文化首都。

文化局指出，豐厚的文化歷史是台南城市發展的重要核心，長期以來文資處持續關注各項傳統珍寶，今天獲頒保存技術保存登錄證書有呂新義 (泥作)、吳權坤 (大木作)、陳天平 (大木作)、王武雄 (剪黏泥塑)及陳金龍 (王船建造與修復)，藉此表彰每位致力文化資產保存或修復工作傳統技術的重要藝師。

文資處統計，截至目前為止，台南市依《文化資產保存法》已登錄17項傳統工藝項目、計21位藝師 (保存者)，以及5項文化資產保存技術、計6位保存者，冠於全國的藝師寶庫。

今年文資處規畫「竹編盾牌」、「刺繡」、「木雕」及「剪黏」等5種傳習扎根工作坊課程，從原本大眾推廣性質，逐步邁向以各該工種的深度學習、課程模組化設計的扎根傳習工作坊。

另也將設計綜合型「通識課程」，以增強學員雕塑結構、美學、修復倫理等概念，規畫素描、配色與傳統工藝賞析等課程講座，以補足相關知能。

文化局長葉澤山表示，未來會特別邀請藝師來一同協助藝術傳承的工作，也將利用天仁商工的場地做為文化資產保存的藝術中心，讓藝師們的技藝能傳習下去，使台南的無形文化資產能永續發展。

獲頒卓越市民的20位藝師名單如下：

彩繪-潘岳雄、彩繪-廖慶章、竹藤編-盧靖枝、粧佛-蔡天民、粧佛-林貞鐃、粧佛-黃德勝、糊紙-王明賢、糊紙-吳文進、竹籐盾牌-翁明輝、金屬雕鏨-劉坤輝、繡黼-王蘭貞、石雕-董炎山、神明銀帽-郭春福、細木作-王永源、剪黏-呂興貴、大木作-吳權坤、大木作-陳天平、剪黏泥塑-王武雄、泥作-呂新義、王船建造與修復-陳金龍。