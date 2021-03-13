旱象影響 南市評估埤圳引水維護水雉生態

台南官田是瀕危物種水雉主要棲地，且繁殖期將屆；水情嚴峻，因應停灌對水雉影響，南市農業局今天表示，將協調嘉南水利分處等單位，利用埤圳濕地蓄水功能降低停灌對水雉影響。

台南市政府農業局長謝耀清表示，農業局去年底密切注意水情，對官田濕地進行用水調度，利用抗旱水井補充水源，以維護水雉棲地最大完整性，同時盤點鄰近水源及水雉棲息熱點，以降低停灌對水雉的影響。

謝耀清說，在各種作為下，第一期灑播水稻已長成，對水雉不會有影響。但為避免第二期菱角作物區停灌，近期將邀請嘉南水利等單位研議因應方案。

農業局森林及自然保育科人員表示，保育水雉，農業局將持續向農民宣導在水雉活動範圍不使用農藥，並推動綠保標章及友善耕作，今年也會推動瀕危物種及重要棲地生態給付方案，讓農民知道保護生態也可以領取獎勵金。

台南市政府致力生態保育，瀕危物種水雉數目年年增加，官田區更是水雉主要棲地，吸引愛鳥人士於繁殖期前往賞鳥，有助於帶動商機。因應極端氣候造成水旱災情，農業局將和埤塘管理單位合作，評估葫蘆埤鄰近圳道引水可行性，營造水雉繁殖棲地，讓缺水影響降至最低。

水雉生態教育園區主任李文珍說，今年南部地區缺水嚴重，水雉大多集中在極少數還有水源的農地附近棲息，園區則扮演重要庇護所角色，估計目前約有100多隻水雉，但也已經飽和，如果園區棲地無法維持，對水雉生態更是雪上加霜。

李文珍表示，園區原本依賴嘉南大圳灌溉用水，停灌後除了縮減用水，只能抽井水應急，原本有11個大小不等水池營造棲地，現在僅集中維持其中較大的5個池，因水雉繁殖期即將到來，園區預計4月中旬開始種菱角，供水雉築巢，至少要維持一定水位高度。

水雉是稀有的留棲性鳥，也是台南市鳥，位於官田的水雉生態教育園區占地15公頃，是公共工程開發異地補償成功的案例。另外，在台灣所見到的這種水雉，是全世界八種中唯一具有繁殖羽（夏羽）與非繁殖羽（冬羽）不同形態，以及定期遷移的習性。

由於土地的開發和環境的破壞，目前僅在台南八掌溪至曾文溪兩溪間平原區域的菱角田中發現。民國78年農委會公告水雉為第二級珍貴稀有保育類動物。