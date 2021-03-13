影／雲林東勢胡蘿蔔打響國內外市場 農民：契作有保障

雲林在地品牌VDS活力東勢十多年前自東勢果菜生產合作社起家，創辦人王文星導入產銷履歷，以契作方式轉型胡蘿蔔產業，除專作外銷，還以加工提升附加價值；業者近年推辦食農教育，今、明兩天開放親子下田拔蘿蔔，連不愛吃胡蘿蔔的小朋友都說「喔伊細！」而契作對農民來說多一層保障，縣府今年就將力推高粱契作。

「嘿唷嘿唷拔蘿蔔」6組親子努力採收胡蘿蔔，田間飄散出一陣陣青菜味，「好漂亮的胡蘿蔔！」來自彰化鹿港的粘小姐，今帶著3歲女兒及未滿1歲的兒子拔蘿蔔，她說，姊弟檔親土性佳，是「一日農夫」的最佳代表。

VDS活力東勢以最高標準種植管理，獲國際歐盟驗證，與彰化、台南及雲林三大產區農友契作，在雲林東勢鄉就栽種60、70公頃，每年度產期產量約3、4千噸。面臨農業人口老化，並以機械式採收，平均每分地可替代2、30名人力，效率倍增。

和該品牌合作契作約4年的許姓農友說，相較和其他單位契作，管理較有條有理，且採收集中在4個月產期，她指出，以前自己栽種時，如果收成不好，風險都得自己承擔，相較契作「有公司做後盾」，且每分地有契作價格，農民只需投入重心管理、顧好品質即可。

業者去年參加縣府「遊雲林抽汽車送農場」觀光行銷活動，首度開放民眾下田拔蘿蔔成功獲回響，今再沿續熱潮，邀親子到廠區及田間體驗食農，讓原本具胡蘿蔔於千里之外的大小朋友，都成了胡蘿蔔愛好者。

縣府農業處表示，雲林縣胡蘿蔔產地以東勢鄉為大宗，多年來由VDS活力東勢和農民契作，包辦種植、產銷、包裝到加工，成功打響雲林農產名號，縣內另輔導國產黑豆、美生菜、地瓜、馬鈴薯及越光米等農產契作，平衡產銷也保障農民收益。