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草草戲劇節今天上午嘉義開幕 近500場活動接力演出

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
第十三屆草草戲劇節今天上午在嘉義縣表演藝術中心盛大開幕。記者莊祖銘／攝影
第十三屆草草戲劇節今天上午在嘉義縣表演藝術中心盛大開幕。記者莊祖銘／攝影

第十三屆草草戲劇節今天上午在嘉義縣民雄鄉表演藝術中心正式開幕，以《轉轉》為主題，來自全國近百組表演藝術團體，帶來近500場各類型的表演、工作坊、講座、議題劇場、草草影展、青少年劇場演出及市集等，活動日期為本周及下周六日。

草草戲劇節策展人代表阮劇團團長汪兆謙表示，第十三屆的《轉轉》從嘉義縣表演藝術中心擴大延伸至嘉義文化創意產業園區舉行，活動結合傳統及創新，深具傳承意義。

演出團體包含在地百年風華的「新港舞鳳軒北管戲劇團」、國寶唸歌大師楊秀卿嫡傳弟子「微笑唸歌團」、雙人漫才天團「達康.come」等都受邀演出。

另，今年特別推出議題式劇場，由阮劇團駐團導演莊雄偉編導的《農系少年威!》，走訪嘉義縣在地的農業脈絡，透過田野調查，將嘉義的果農、筍農、蜂農和蘭花農的日常應用於劇場，透過橋段設計與觀眾互動。

汪兆謙說，草草戲劇節這幾年最大的改變，是以青少年為主體，回過頭來認識更多在地的、本土的、傳統的文化，在草草不只有年輕的力量，更有許多文化反思薈萃而成的作品，這也成就草草戲劇節不只是一個親子，更是文化性藝術性的活動。

今年策展團隊防疫工作除落實「實聯制」，全區配戴口罩、測量額溫、進場手部酒精消毒之外，環保局也特別至表演藝術中心進行全園區消毒，另外雙園區總共增設10處洗手台，提供足夠的洗手液和防疫宣導圖。

活動時程3月13、14、20、21每日11時至17時，嘉義縣表演藝術中心全園區上演，活動門票100元（幼兒園以下免費）即可入園參與所有活動，可現場購買或至兩廳院售票系統購票，更多詳情，可至臉書草草戲劇節粉絲專頁或洽阮劇團05-2255898

第十三屆草草戲劇節今天上午在嘉義縣表演藝術中心盛大開幕。記者莊祖銘／攝影
第十三屆草草戲劇節今天上午在嘉義縣表演藝術中心盛大開幕。記者莊祖銘／攝影
第十三屆草草戲劇節今天上午在嘉義縣表演藝術中心盛大開幕。記者莊祖銘／攝影
第十三屆草草戲劇節今天上午在嘉義縣表演藝術中心盛大開幕。記者莊祖銘／攝影
第十三屆草草戲劇節今天上午在嘉義縣表演藝術中心盛大開幕。記者莊祖銘／攝影
第十三屆草草戲劇節今天上午在嘉義縣表演藝術中心盛大開幕。記者莊祖銘／攝影
第十三屆草草戲劇節今天上午在嘉義縣表演藝術中心盛大開幕。記者莊祖銘／攝影
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