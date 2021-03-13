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南市勞工局表揚年度優秀勞志工 打造志工大台南

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府勞工局今天舉行志工授證暨表揚大會，表揚服務績優人員。 圖／勞工局提供
台南市政府勞工局今天舉行志工授證暨表揚大會，表揚服務績優人員。 圖／勞工局提供

台南市政府勞工局今天舉行志工授證暨表揚大會，局長王鑫基感謝所有長期投入志願服務的志工，陪伴勞工朋友找到生命的希望，這份無私的奉獻，除協助市府服務勞工外，也是順利推動各項勞工事務最重要的助力。

授證及表揚大會中王鑫基局長除肯定志工的優異表現，也勉勵志工將「發揮志工愛、匯集勞工情」的精神延續下去，共同打造市長黃偉哲市的「志工大台南」願景，讓台南成為有情有疼心的好地方。

勞工局表示，該局召募各界勞工，配合市府辦理各項休閒、育樂活動、支援勞工局各項勞工事務、職災勞工電話關懷及服務台引導服務等相關工作，服務績效深獲各界肯定，歷年來更多次榮獲勞動部評定為全國績優勞工服務團隊，為市府及勞工增添無限殊榮。

會中表揚服務績優人員名單如下：

服務滿25年貢獻獎 翁天佑、黃聰源；服務滿20年最高榮譽獎陳惠英；服務滿15年銀座獎陳祺芝、莊昌鑫、吳麗琴、梁瑪利。滿5年銅座獎黃秀月、柯淑敏；績優志工獎吳翠蓮、莊淑燕、吳秋美、梁瑪利、吳麗琴、林春蘭。

全勤獎：曹至清、方翠娥、吳翠蓮、余麗卿、翁天佑、林倩雲、鄭淑芬、黃吉利、吳秋美、吳秋儀、蘇玲秀、李英章吳岱臻、莊昌鑫、李峯男、梁瑪利、柯淑敏、楊千慧。

勞工局 勞動部 職災

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