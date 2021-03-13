快訊

兩巨頭槓上！新聞付費立場迥異 Google砲轟微軟

銀白世界！玉山站下午突降「三月雪」 積雪達2公分深

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南正義勇氣紀念日 追思228受難者湯德章

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是228受難者湯德章去世日子，家屬及民眾獻花追思。記者鄭惠仁／攝影
今天是228受難者湯德章去世日子，家屬及民眾獻花追思。記者鄭惠仁／攝影

今天是228受難者律師湯德章去世的日子，也是台南的正義勇氣紀念日，湯德章紀念協會除在紀念公園內獻花追思，也是湯德章故居正式對外開放的日子，充滿歷史與文化意義。

湯德章在1947年3月13日原民生綠園（日治時期稱大正公園）遭槍決，因在海外從事台獨運動，曾被列為黑名單的張璨鍙，擔任台南市長時，將民生綠園改名湯德章紀念公園，並設置雕像。賴清德擔任台南市長時定3月13日為正義勇氣紀念日。去年台南文化界人士發起集資搶救湯德章故居行動，1個月裡吸引8千多人集資2千萬元買下，並成立湯德章紀念協會，故居經整理規畫與設計後，今天下午正式對外開放。

湯德章紀念協會今天上午在湯德章紀念公園雕像前舉辦追思會，張燦鍙、文化局長葉澤山、立委郭國文、市議員邱莉莉、陳怡珍、呂維胤、穎艾達利及湯德章的養子及親屬都與會，大家持著黃色菊花，繞行公園一周後，步入公園，默哀1分鐘後獻花。

張燦鍙表示，228事件發生時他讀小學，3月13日湯德章被押往公園槍決當天，他因聽說有人要被押往公園，也去看熱鬧，有看到湯德章站在車上，但神情鎮靜從容，一點也不害怕。

湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，湯德章為了保全許多參與反抗的學生，拒絕提供姓名資料而罹難，保全了無數性命，所彰顯的是台南人的精神，更是民主與民權的象徵。

立委郭國文說，在3月13日除了追思湯德章，最重要的是那種正義與勇氣的精神，所彰顯的人格，讓台南人引以為傲，未來希望能拍成電影。

今天是228受難者湯德章去世日子，家屬及民眾獻花追思。記者鄭惠仁／攝影
今天是228受難者湯德章去世日子，家屬及民眾獻花追思。記者鄭惠仁／攝影
民眾繞湯德章紀念公園一周，追思228受難者湯德章。記者鄭惠仁／攝影
民眾繞湯德章紀念公園一周，追思228受難者湯德章。記者鄭惠仁／攝影

郭國文 保全 文化局

延伸閱讀

立院財委會成戰場？將處理會計法修法

湯德章故居搶救寫歷史 正式對外開放

二二八受難者湯德章台南故居迎開放 先辦預覽

未具文資身分無損歷史保存 湯德章故居13日開放

相關新聞

影／台南正義勇氣紀念日 追思228受難者湯德章

今天是228受難者律師湯德章去世的日子，也是台南的正義勇氣紀念日，湯德章紀念協會除在紀念公園內獻花追思，也是湯德章故居正...

高麗菜又過剩價崩 美食家發起效法古人曬菜乾搶救菜價

最近高麗菜生產過剩、菜賤傷農。美食作家黃婉玲今天召集烹飪教室學員到仁德區運動公園曬高麗菜乾，也教導如何將高麗菜乾做成包子...

嘉縣取消民眾清明連假入納骨塔 四不二記得口訣要遵守

嘉義縣政府昨日會同各鄉鎮市公所、兩座私立納骨塔、嘉義市殯葬管理所及縣府相關單位代表召開清明掃墓交通疏導暨防疫工作協調會議...

台南新營新設4處T-bike 公所推薦輕旅行享受春暖花開

台南市新營綠川廊道、美術園區、地景公園等大型景觀改造案陸續完成，長勝營區「龍貓隧道」也啟用，市府去年在溪北地區新設置15...

年輕媽媽貸款挑戰疫情 創業傳承古禮融入親子愛的互動

嘉義市第三屆「城隍佑民．文昌護子古禮抓周」公益活動，日前歡樂落幕，許多家長帶寶貝參加古禮抓周，為周歲留下最美記憶、一輩子...

攜手車主對抗紅害！台南柴油車「自主管理標章」攀升

昨天台灣西半部空氣品質一片紅害，今天空氣明顯改善。南市環保局表示，好空氣品質是大家的期待，長期來加強移動汙染源大型柴油車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。