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影／台南正義勇氣紀念日 追思228受難者湯德章
今天是228受難者律師湯德章去世的日子，也是台南的正義勇氣紀念日，湯德章紀念協會除在紀念公園內獻花追思，也是湯德章故居正式對外開放的日子，充滿歷史與文化意義。
湯德章在1947年3月13日原民生綠園（日治時期稱大正公園）遭槍決，因在海外從事台獨運動，曾被列為黑名單的張璨鍙，擔任台南市長時，將民生綠園改名湯德章紀念公園，並設置雕像。賴清德擔任台南市長時定3月13日為正義勇氣紀念日。去年台南文化界人士發起集資搶救湯德章故居行動，1個月裡吸引8千多人集資2千萬元買下，並成立湯德章紀念協會，故居經整理規畫與設計後，今天下午正式對外開放。
湯德章紀念協會今天上午在湯德章紀念公園雕像前舉辦追思會，張燦鍙、文化局長葉澤山、立委郭國文、市議員邱莉莉、陳怡珍、呂維胤、穎艾達利及湯德章的養子及親屬都與會，大家持著黃色菊花，繞行公園一周後，步入公園，默哀1分鐘後獻花。
張燦鍙表示，228事件發生時他讀小學，3月13日湯德章被押往公園槍決當天，他因聽說有人要被押往公園，也去看熱鬧，有看到湯德章站在車上，但神情鎮靜從容，一點也不害怕。
湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，湯德章為了保全許多參與反抗的學生，拒絕提供姓名資料而罹難，保全了無數性命，所彰顯的是台南人的精神，更是民主與民權的象徵。
立委郭國文說，在3月13日除了追思湯德章，最重要的是那種正義與勇氣的精神，所彰顯的人格，讓台南人引以為傲，未來希望能拍成電影。
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