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高麗菜又過剩價崩 美食家發起效法古人曬菜乾搶救菜價

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
美食作家黃婉玲（左二）今天召集烹飪教室學員到仁德區運動公園曬高麗菜乾，記者周宗禎/攝影
美食作家黃婉玲（左二）今天召集烹飪教室學員到仁德區運動公園曬高麗菜乾，記者周宗禎/攝影

最近高麗菜生產過剩、菜賤傷農。美食作家黃婉玲今天召集烹飪教室學員到仁德區運動公園曬高麗菜乾，也教導如何將高麗菜乾做成包子，希望學員傳承老祖先的技術，教導更多人協助農民解決生產過剩的高麗菜問題。

黃婉玲表示，祖先早有「平穩高麗菜生產過剩機制」，就是曬高麗菜乾，既可消耗生產過剩的高麗菜，也可儲存到菜價高昂時拿來食用；她認為，高麗菜過剩問題每年不斷重覆上演，卻一直沒有好方法可以一勞永逸，即使有民代大量採購過剩的高麗菜免費發送民眾，協助消耗高麗菜，終非長久之計，菜土菜金的問題還是難以解決，因此如果大家都能發揮先人的智慧，將過剩的高麗菜大量曬成高麗菜乾，既可解決問題，又可免於浪費食材，不失為好方法。

黃婉玲事先向農民採購大批高麗菜，今天指導20名烹飪教室學員曬高麗菜乾。她說，曬高麗菜乾不像大家想像困難，一箱高麗菜加鹽搓揉後，壓實去水，剛開始也只需大約四張摺疊桌大小的空間曝曬，6小時就會縮到只需一張摺疊桌大小，可以放進雙層曬衣籃裡，放在太陽下繼續曝曬3、4天就大功告成，手續簡單所需空間不大且曬得越乾體積縮得越小，更易收藏。

她說，曬好的菜乾用時要先泡水清洗，加蒜頭、辣椒、少許醬油、糖後快炒，就是簡單又十分下飯的菜餚；也可以用來煮排骨湯；若高麗菜乾放到顏色更深時，拿來煮雞湯，會有一股特殊的香味撲鼻而來，湯頭也更甜美，讓人忍不住一口接一口。

還有一道讓人難忘的高麗菜乾包子，現在已很少見，就是菜乾泡水洗淨，和鮮肉一起剁成餡，做成高麗菜乾包，蒸好的味道帶著淡淡清雅香，比直接用高麗菜做的包子少了一股青澀菜味，而多了醇厚的菜香。

參加曬高麗菜乾的學員來自各地，大家在太陽底下學得盡興，還有台南知名包子店老闆特地來學作高麗菜乾肉包，希望將這失落的味道推廣出去，也可減緩每年高麗菜供過於求窘境。

黃婉玲表示，效法古人「曬高麗菜乾」是解決生產過剩最有效率的方式，她曾多次在生產過剩時呼籲大家曬菜乾，但一直未見成效，今年決定由烹飪教室以實際行動「搶救高麗菜」，她也感謝市議員郭鴻儀、仁德區長黃素美協助解決場地問題，讓曬高麗菜乾活動得以順利進行。

美食作家黃婉玲今天召集烹飪教室學員到仁德區運動公園曬高麗菜乾，記者周宗禎/攝影
美食作家黃婉玲今天召集烹飪教室學員到仁德區運動公園曬高麗菜乾，記者周宗禎/攝影
美食作家黃婉玲今天召集烹飪教室學員到仁德區運動公園曬高麗菜乾，記者周宗禎/攝影
美食作家黃婉玲今天召集烹飪教室學員到仁德區運動公園曬高麗菜乾，記者周宗禎/攝影

高麗菜 農民 菜價

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