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嘉縣取消民眾清明連假入納骨塔 四不二記得口訣要遵守

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
清明連假期間各公墓湧入掃墓人潮。圖／報系資料照片
清明連假期間各公墓湧入掃墓人潮。圖／報系資料照片

嘉義縣政府昨日會同各鄉鎮市公所、兩座私立納骨塔、嘉義市殯葬管理所及縣府相關單位代表召開清明掃墓交通疏導暨防疫工作協調會議，決定3月20日(六)至4月5日(一)清明掃墓期間縣內公私立納骨塔一律不開放民眾入塔祭拜，縣消也呼籲民眾謹遵「四不二記得」。

今年清明連假為4月2至5日，為避免成為防疫破口，嘉義縣一律不開放民眾入塔祭拜追思，會中18鄉鎮市公所代表及民營業者一致同意，除火化、起掘晉塔可專案申請外，改以塔外開放空間設置供桌方式祭拜。

嘉縣民政處長楊健人表示，請民眾配合相關防疫措施，要戴口罩、勤洗手、以酒精消毒及維持安全社交距離，清明期間掃墓人潮眾多，請提前祭祖避免交通壅擠，也可考量在家中廳堂祭拜或多加利用鄉鎮市公所線上祭祖功能來表達追思心意。

嘉義縣消防局也提醒民眾掃墓時，當依循「四不二記得」，不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，以及記得滅火種、收垃圾，並注意防火延燒情形。

嘉義縣政府與各鄉鎮公所合作提前將公墓雜草刨除，防止雜草火警發生，環保局也會於現地準備水袋，隨時因應，並呼籲民眾盡量不要燒金紙，防止不慎釀災。

清明連假期間各公墓湧入掃墓人潮。圖／報系資料照片
清明連假期間各公墓湧入掃墓人潮。圖／報系資料照片

嘉義 社交距離 口罩 清明節

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