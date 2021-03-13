台南新營新設4處T-bike 公所推薦輕旅行享受春暖花開

台南市新營綠川廊道、美術園區、地景公園等大型景觀改造案陸續完成，長勝營區「龍貓隧道」也啟用，市府去年在溪北地區新設置15站T-bike公共自行車租賃站，其中新營區4站，分別在新營美術園區、新營高中、天鵝湖公園及新營火車站，沿途也有許多在地景點，如天鵝湖、新營鐵道文化園區、長勝營區、南瀛綠都心公園等。

新營區公所建議可以從新營火車站下車後就租台T-bike，沿線陸續綻放的美麗花朵已經透露春日的訊息，不管是鐵道地景公園、南紙社區公園及長勝營區自行車道沿途在陽光下金黃耀眼的黃花風鈴木、中興路糖廠地景公園的粉紅羊蹄甲。

到南瀛綠都心公園有「四葉草」為設計主軸，在綠都心公園中央草坪設置4顆愛心組成花語為幸福的「四葉草」，打造春意盎然、希望幸福的氣息，都為新營的春天妝點美麗的風貌。最後前往天鵝湖欣賞湖光景色，穿過湖畔花徑草巷感受春日午後的綠蔭涼意，晚一點還可以看到天鵝湖的夕陽餘輝撒落於湖中的優美景色，再沿著糖鐵自行車道騎回新營火車站，完成新營一日輕旅行。

新營區長魏文貴表示，趁疫情稍緩之際，一起揪團來新營騎T-bike，穿梭糖鐵自行車道串接新營各景點及品嚐在地美食，歡度春暖花開的好時光。