年輕媽媽貸款挑戰疫情 創業傳承古禮融入親子愛的互動

嘉義市第三屆「城隍佑民．文昌護子古禮抓周」公益活動，日前歡樂落幕，許多家長帶寶貝參加古禮抓周，為周歲留下最美記憶、一輩子祝福，但多數人不知道活動重要推手是1名年輕媽媽翁紫銘，為傳承古禮、融入親子愛的互動，她貸款創業、挑戰疫情，一路走來一點都不輕鬆。

38歲的翁紫銘大學幼教系畢業後，先在幼兒園工作10年，之後受聘任公部門幼托整合專員多年，長期從事幼教專業的她，婚後有了孩子，開始思考「如何照顧孩子，同時不放棄專業？」，「還要回幼兒園嗎？」

翁紫銘表示，幼兒工作工作雖辛苦，但符合她興趣，因為她非常愛孩子，也因為如此，她擔心重回幼兒園工作，可能忽略自己家庭、孩子的需求，5年前她帶孩子到西市場大樓「遊Love園」玩，得知經營者想脫手，她當下決定「來創業吧！」

翁紫銘說，「遊Love園」原只提供會員親子室內遊憩空間，收入有限，她接手後陸續增加親子體適能、烘焙、健康活動，並辦抓周、收涎，獲得很大回響，尤其親子健康結合她的幼兒專業，增加不少穩定客源，只是沒想到去年疫情，上半年幾乎完全沒收入，她和丈夫討論後，決定申請疫情紓困貸款，重新出發。

她說，之前曾參訪各地展館、店家，發現周歲古禮有許多精緻創意，她決定透過貸款完成精緻化裝修，事前還拜訪許多阿嬤確認禮俗，並蒐集傳統童玩、古學步車，要讓孩子抓周、成年禮，不僅是美好記憶，也是教育學習。