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攜手車主對抗紅害！台南柴油車「自主管理標章」攀升

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推動柴油車自主管理，獲核「自主管理標章」的柴油車逐年攀升。圖／南市環保局提供
台南市環保局推動柴油車自主管理，獲核「自主管理標章」的柴油車逐年攀升。圖／南市環保局提供

昨天台灣西半部空氣品質一片紅害，今天空氣明顯改善。南市環保局表示，好空氣品質是大家的期待，長期來加強移動汙染源大型柴油車的管理，積極推動柴油車自主管理，獲核「自主管理標章」的柴油車逐年攀升，去年6千餘輛取得標章，較前年提升134%。3年來已汱換7千5百多輛柴油車，對維護空品有正面效益。

台南市環保局表示，柴油車引擎在低轉速下即有高扭力的優勢，多用於載送貨物或客運服務，但所排放的廢氣含有氮氧化物等物質，須對所排放的汙染物多加管制。目前除了不定期路邊攔檢，並推動「柴油車自主管理」，鼓勵車主申請自主管理標章，以養成定期回檢的習慣，獲核發標章，遇環保局路邊排煙攔檢時就享有優先放行等優惠措施。

隨著社會環保意識提升，以及積極輔導與推動，3年前平均每年核發2、3千輛自主管理標準，但去年已提高到6千多輛。環保局表示，近來在執行柴油車路邊攔檢時，排煙不合格的比例大幅下降，3、4年前不合格率約10分之1，現在降為20分之1。

環保局表示，「柴油車自主管理標章」不論新、舊車都由是由車主提申請。標章有效期限依車齡、車期而有所不同。由於柴油車的磨耗較大，較高齡的車要取得標章，必須定檢時排煙的不透光率在1.0 m¯1以下，馬力比達50%以上，標章的效期為1年，若僅符合車輛原出廠的排放標準，有效期只有半年。

另取得標章的柴油車主除享有優先放行優惠外，回檢時也無需付費。若車輛狀況不佳需汰換或需污染改善，環保署提供有柴油車汰舊換新（最高65萬元）、調修 (最高10萬元)或加裝空氣汙染防制設備補助方案 (最高15萬元)，相關補助問題可洽環保署專線02-85124402。

柴油車 車主 空氣品質

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