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注意！台南麻豆警公布易肇事路段7處測速照相取締地點
台南市警局麻豆分局分析轄區近1年內肇事主因多與汽、機車未注意車前狀況及不當速度管理、路口未禮讓有關。速度越快，需要的煞車距離也越長，駕駛人恐反應不及，因此增加事故風險及嚴重性，為降低交通事故，麻豆分局針對轄區易肇事路段，加強超速取締，並利用不定期、不定點的執勤方式，擴大執法效果，根據事故發生率滾動式檢討測速照相取締地點，3月份執法路段如下：
1、麻豆區市道171線12.72公里(雙向)
2、麻豆區市道176線16.2公里(往東)
3、麻豆區井東里磚子井83之5號(南向)
4、六甲區臺1線299.85公里(雙向)
5、下營區臺19甲線12.42公里(雙向)
6、下營區市道174線14公里(雙向)
7、官田區臺84線20.2公里(雙向)
麻豆警分局根據大數據統計分析發現，易發生交通事故族群，以「高齡者」及剛考到駕照的「年輕朋友」最容易發生交通事故。
分局長邱顯良表示，公開移動式測速照相地點，提醒駕駛朋友勿超速，執法只是降低交通事故的手段之一，透過宣導與執法並重的策略方式，期降低轄內交通事故發生數，守護民眾的生命財產安全。轄區臺84線快速公路速限為90-100公里，市區道路速限為40-50公里，期盼各位市民朋友能依速限行駛勿超速，快樂出門、平安回家。
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