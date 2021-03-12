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旱情加劇 南市各機關擴大使用回收水

中央社 / 台南12日電

去年6月至今台南降雨量較歷年平均值低很多，目前台南水情燈號為減量供水「橙燈」。台南市政府指示所屬各機關擴大使用回收水，減少使用地下水或其它水源，渡過這波缺水危機。

台南市政府日前召集相關局處擴大機關使用回收水方式，除現有工地裸露地灑水、道路清洗、路樹澆灌回收用途外，擴大要求市地重劃區、公園、學校、市管工業區、墓園等要求公務機關使用回收水，同時要求相關主管機關就民間開發區、私人開發工業區、建築工地等宣導使用回收水。

台南市政府水利局今天表示，統計民國109年1月至今年2月回收水取水量，總取水量已超過30萬噸，從每日取水量自約485噸逐漸提高至約990噸。現有安平、安南、仁德、虎尾寮、官田及柳營等6座水資中心，可提供回收水供水量每日7800噸，後續配合回收水需求再擴大回收水供水量。

抗旱以減少自來水使用量，會中決議市府抗旱須以積極態度進行，要求市府權管工業區、重劃區等有使用滯洪池水者暫緩使用，優先以回收水為主；各行政區清明掃墓滅火需求，水利局、消防局備妥優先使用回收水方案，減少使用地下水或其它水源。期望在市府各機關帶頭合力抗旱下渡過這波缺水危機。

水利局強調，6座水資中心回收水免費取用，用途為非人體接觸次級用水，水質檢驗報告也張貼在取水口現場，，歡迎取水民眾、公司行號或機關直接至設在廠外圍牆的取水口索取。

抗旱 地下水 重劃區

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