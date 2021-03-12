紫色浪漫來襲！嘉義縣瑞里紫藤花季攝影賽總獎金6萬

「紫」想浪漫！嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花季即日起至4月10日唯美來襲，優雅風鈴花串隨風搖曳、美不勝收，縣府 文化觀光局舉辦「瑞里紫藤」攝影比賽，首獎獎金1萬5千元、總獎金高達6萬元，歡迎各路攝影好手共襄盛舉。

紫藤花樹在阿里山優良的水土環境中生長綻放美麗，文觀局長許有仁說，紫藤花季成為嘉義山區年度盛事，文觀局網羅26個特色賞花點讓民眾分流，遊客可沿166縣道找尋心目中的最「嘉」秘境。

許有仁說，欣賞美景之餘別錯過在地特色料理，山城梅汁豆腐、咖啡排骨、涼拌野菜等都是必吃美食，還可預約花間茶席或咖啡體驗，邀請民眾前來創造浪漫暖心回憶！詳情可上文化觀光局官網及官方臉書粉絲專頁「慢遊嘉義」查詢。