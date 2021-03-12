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湯德章故居搶救寫歷史 正式對外開放

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市228受難者湯德章故居完成整理，明天起對外開放。記者鄭惠仁／攝影
台南市228受難者湯德章故居完成整理，明天起對外開放。記者鄭惠仁／攝影

去年六月台南市湯德章紀念協會在1個月內集資，獲得8千多人參與，募得千萬元搶救湯德章故居，並在三個月內成立「社團法人台南市湯德章紀念協會」，接著進行建物檢視、危牆拆除、除白蟻防蛀、水電重整、局部修繕、清潔到展示規畫設計、製作，明天3月13日湯德章紀念日前完成對外開放。

湯德章紀念協會表示，有關未列級古蹟，對協會故居保存及未來紀念館計畫並無太大影響，湯德章對台灣歷史及台南的重要性與價值，並非單純框架在文資法認定於否之上，集資所展現的人民力量已經告訴大家肯定的答案。

紀念館展示分1、2樓，1樓入口展廳為湯德章原律師事務所所在，主要展出湯德章紀念館的精神與湯德章物件，包含洪肇聰先生捐贈的1940年代購於林百貨的湯德章律師事務所內的辦公桌，及湯德章親屬收藏的辦公室內屏風。1樓後段的日式居所展示為湯德章的求學成長，從警察到律師、生平事記、228事件前後及同時期的成大工學院事件。

2樓介紹白色恐怖的受難者張大邦 ，經查詢，張大邦小時候曾住在這棟房舍，意外發展出故居另一段有關白色恐怖的故事，張大邦先生因「省工委會台南工作委員會案」在1950年莫名被捕，刑求、自白後判刑10年，協會透過其家屬及國家人權博物館取得相關影片及資料彙整展出。

另有228事件及白色恐怖的背景介紹，還有湯德章事件相關的六段口述歷史訪談珍貴影片，以及談論轉型正義及湯德章紀念館設置的緣由。結束時觀眾轉入發光的隔間，牆上置放了8千多位集資者的名字，還有原貌保存的湯德章臥房。開館之後，紀念館將固定周三至周日開放 (周一、二休館)，並不定期舉辦講座活動，歡迎學校團體上FB網站預約導覽。湯德章故居位於台南市中西區友愛街115巷11號。

台南市228受難者湯德章故居完成整理，2樓掛著捐款人名單。記者鄭惠仁／攝影
台南市228受難者湯德章故居完成整理，2樓掛著捐款人名單。記者鄭惠仁／攝影
台南市228受難者湯德章故居完成整理，明天起對外開放。記者鄭惠仁／攝影
台南市228受難者湯德章故居完成整理，明天起對外開放。記者鄭惠仁／攝影

紀念館 白色恐怖 律師

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