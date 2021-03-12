阿里山櫻花季明後天第一個周休假 交管防疫人潮管控

嘉義縣阿里山櫻花季10日登場，持續到4月10日共32天，明後天第一個周休假日，嘉義林區管理處會同嘉義區監理所、嘉義縣警方，實施交通管制疏導，以及防疫人潮管控，提醒開車上山賞花遊客注意。

嘉義區監理所說，13、14，20、21，27、28日共3個周休，以及清明連假4月2至5日、4月10日共11天，每天清晨6點到上午11點，將在阿里山公路台18線65.4K湖底處實施管制，禁行小汽車通行，持通行證、工作證或住宿證等，以及特殊情形如婚喪喜慶等除外。

搭乘遊覽車團客，管制時段在台18線29K處購票入園，森林遊樂區入口處管制時段不另販售團客門票；散客請搭大眾運輸工具及轉乘接駁客運前往；建議將車輛停放台18線61K旁樂野服務區停車場，該處規畫停車格480格 (61K樂野服務區270格及後方空地210格)，再轉乘接駁車上山。

嘉縣公車處在高鐵嘉義站及台鐵嘉義站，規畫賞花接駁專車，請多加利用。嘉義林管處在台18線90K至95K規畫免費接駁，遊客將車停放路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口。

新冠肺炎疫情持續，配合防疫措施，嘉義林管處設定阿里山遊樂區管制人數上限4355人，園區人數達4千人暫停售票，請遊客上山前留意台18線沿線CMS訊息可變標誌牌面，提早改往其他地區遊憩。

嘉義區監理所表示，當入園人數趨近管制人數，透過阿里山公路沿線CMS宣導，嘉義林管處暫停售門票，請遊客轉往優遊吧斯鄒族文化部落、石棹、櫻之道、奮起湖老街、大凍山步道等風景點遊憩，遊樂區民眾提早離場，再開放遊客入園。花季受疫情影響，部分交通疏導措施略有調整，相關資訊可至公路總局阿里山花季網頁查詢。