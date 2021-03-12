嘉義縣推動雙人高空跳傘 盼增觀光特色

嘉義縣文化觀光局長許有仁今天表示，雖然嘉義縣花季觀光人潮多，仍須增加觀光特色，目前規劃發展「雙人高空跳傘」，從水上機場起飛在番路降落。

每年年終到隔年春天是阿里山區百花盛開季節，也是嘉義旅遊旺季，許有仁今天參加長榮文苑酒店開幕週年活動表示，最近嘉義旅館、飯店是一房難求，只剩平日還訂得到房間，但嘉義縣府希望四季遊客如織，仍積極創造觀光特色。

許有仁表示，縣府現在規劃發展「高空雙人跳傘」，高空雙人跳傘在國外很風行，嘉義剛好有這個條件，可以在水上機場起飛，然後在阿里山山脈旁跳傘，落到平坦區域，再用專車接回來，已與國外經營高空跳傘公司接觸規劃中。

他說，目前要克服的問題包括水上機場是否願意配合，其次是跳傘降落地點需要三個籃球場大的平坦地形；原本縣府規劃降落地點在阿里山國家風景區管理處對面的愛情大草原，但臨近有高壓電線，危險性高，目前暫定降落地點在番路鄉仁義潭水庫旁一處靶場用地。

許有仁指出，雙人高空跳傘是由一名專業雙人跳傘教練與體驗者共乘一具降落傘，從3000多公尺的高空跳下，整個跳傘過程由教練操作完成，體驗者無需任何跳傘經驗，就可在空中漂浮、飛翔。

他表示，如果一切順利，對嘉義觀光來講，是另一個劃時代的開始。

許有仁強調，今年春天遊客擠爆嘉義縣山區，推測原因是阿里山區百花盛開、空氣清新，加上民眾不能出國旅遊造成，縣府對此現象感到雀躍，但也加強遊程規劃、食宿品質及友善觀光環境。

國立故宮博物院南院處長彭子程今天也參加長榮文苑酒店活動，他表示，國內旅遊爆發，故宮南院也受益，入園人數創新高，期待嘉義縣有更多旅遊亮點，吸引觀光人潮。