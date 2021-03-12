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斥資10億的布袋戲傳習中心動工 將成雲林新亮點

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
人間國寶的布袋戲大師黃俊雄以表演操偶口技，見證布袋戲傳習中心開工的歷史一刻。記者蔡維斌／攝影
人間國寶的布袋戲大師黃俊雄以表演操偶口技，見證布袋戲傳習中心開工的歷史一刻。記者蔡維斌／攝影

國內第一座國家級的布戲傳習中心，今天在布袋戲故鄉的雲林縣虎尾鎮農博公園盛大動工，這座斥資近10億元打造的傳藝中心，建築採現代化流線設計，擁有完善的展演空間及親水休閒區，預定112年完工，將與宜蘭布袋戲博物館南北揮映，成為台灣意象的布袋戲藝術觀光重鎮。

今天動工典禮由文化部次長蕭宗煌、雲林縣長張麗善、議長沈宗隆、台塑企業副總張吉柱以及人間國寶布袋戲大師黃俊雄、鐘任樑等人共同主持，縣內百餘團的布袋戲團主也共同見證雲林布袋戲發展歷史性一刻。

八十多歲的黃俊雄也代表秀了一段精彩的操偶口技，寶刀未老，贏得滿場喝采，黃大師對傳習中心能在雲林世代相傳，成為發展布袋戲的重鎮，尤其演了一生布袋戲的他，能見證偶劇藝術的承傳，此時此刻更感欣悅。

張麗善也說，布袋戲是台灣意象的代表，雲林更是布袋戲原鄉，具有完整的洲派、閣派布袋戲發展系統，也擁有全國最多的127團布袋戲立案演藝團體及3家電影片場，傳習中心歷經約10年規劃克服用地取得等諸多困難，終獲文化部補助4億餘元，台塑企業捐贈5億元，合計9億6370萬元，將在虎尾農博公園打造一座兼具藝文觀光的布袋戲傳習中心。

張麗善說，該中心將有演藝廳、展覽館及典藏中心等是雲林最大的公共藝術建築，並採掌中乾坤、舞動大地的設計構想，打造親水空間，預計112年5月份完工。蕭宗煌也說，雲林豐富的偶戲文化，從野台演到室內、進軍電視，再發展到電影，儼成偶戲藝術產業，希望透過該中心的承傳和發展，讓最具台灣意象的布袋戲在國際發光發熱。

斥資近10億打造第一座國家級布袋戲傳習中心，今天在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，將成為國內布袋戲發展中心。記者蔡維斌／攝影
斥資近10億打造第一座國家級布袋戲傳習中心，今天在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，將成為國內布袋戲發展中心。記者蔡維斌／攝影
第一座國家級布袋戲傳習中心在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，將發展成為國內偶戲重鎮，眾多布袋戲團主共同見證歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影
第一座國家級布袋戲傳習中心在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，將發展成為國內偶戲重鎮，眾多布袋戲團主共同見證歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影
斥資近10億打造第一座國家級布袋戲傳習中心，今天在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，現代化的建築設計，將成為國內布袋戲發展中心。圖／雲林縣府提供
斥資近10億打造第一座國家級布袋戲傳習中心，今天在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，現代化的建築設計，將成為國內布袋戲發展中心。圖／雲林縣府提供
斥資近10億打造第一座國家級布袋戲傳習中心，今天在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，現代化的建築設計，將成為國內布袋戲發展中心。圖／雲林縣府提供
斥資近10億打造第一座國家級布袋戲傳習中心，今天在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，現代化的建築設計，將成為國內布袋戲發展中心。圖／雲林縣府提供
第一座國家級布袋戲傳習中心在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，將發展成為國內偶戲重鎮，眾多布袋戲團主共同見證歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影
第一座國家級布袋戲傳習中心在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，將發展成為國內偶戲重鎮，眾多布袋戲團主共同見證歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影
斥資近10億打造第一座國家級布袋戲傳習中心，今天在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，現代化的建築設計，將成為國內布袋戲發展中心。圖／雲林縣府提供
斥資近10億打造第一座國家級布袋戲傳習中心，今天在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，現代化的建築設計，將成為國內布袋戲發展中心。圖／雲林縣府提供
斥資近10億打造第一座國家級布袋戲傳習中心，今天在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，將成為國內布袋戲發展中心。記者蔡維斌／攝影
斥資近10億打造第一座國家級布袋戲傳習中心，今天在雲林縣虎尾鎮農博公園動工，將成為國內布袋戲發展中心。記者蔡維斌／攝影

布袋戲 張麗善 建築

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