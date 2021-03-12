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異業結盟賺國旅財 嘉義長榮文苑推11條旅遊日本美食節

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長榮文苑酒店慶祝周年慶，因應疫情國境未開放，迎接阿里山櫻花季，推出「櫻花綻放日本美食節」，用在地食材以日本料理方法，端出美食吸客。記者魯永明／攝影
嘉義縣長榮文苑酒店慶祝周年慶，因應疫情國境未開放，迎接阿里山櫻花季，推出「櫻花綻放日本美食節」，用在地食材以日本料理方法，端出美食吸客。記者魯永明／攝影

嘉義縣故宮南院對面的大型國際連鎖酒店-長榮文苑酒店，慶祝周年慶，與在地美食小吃及休閒旅遊景點異業結盟，推出11條旅遊路線，另為因應疫情國境未開放，迎接阿里山櫻花季，推出「櫻花綻放日本美食節」，讓旅客有偽出國日本體驗，用在地食材以日本料理方法，端出美食吸客，上午舉行周年慶宣傳，宣告啟動旅遊路線及日本美食節。

長榮文苑去年4月1日開幕，碰上疫情未辦慶祝，周年慶疫情趨緩，上午日本舞蹈表演揭幕，總經理蘇筱斐、嘉縣文化觀光局長許有仁、故宮南院處長彭子程、中廣名主持人李秀媛，共同拉彩球，長榮文苑業務行銷部總監鄧祥仁介紹精選11條旅遊路線及日本美食節。

安排專人導覽、專車接送，結合熱門景點11條路線，包含藝文、美食、陶藝、祈福、親子、賞花等多元化主題行程；即日起到4月30日，包括阿里山櫻花漫遊；田園米香逗陣趣；布袋嘴鹽田樂遊

；半日小農採果趣；星夜螢光漫步；文化路覓食購物趣；鯨彩童樂遊；林聰明主題食堂假期；療癒手作香草假期；板陶童樂趣X北港迎媽祖。

日本美食節，運用當季新鮮食材製作日式美味，每人780元起，品嚐醋味噌拌海鮮、粉櫻冷麵及限量日本和牛握壽司等冷食；另有柳川風味鰻魚燒、鮭魚幽庵燒、鴨肉吉野煮、限定版火雞肉捲醬油

豚骨拉麵、烤香魚及日式醬燒豬肋排等熱食，加上DIY抹茶巧克力噴泉、日式葛粉凍DIY等甜點。

即日起到4月30日活動期間，3、4月壽星入住文苑假期一泊一食專案，平日每人可折抵1111元，最高每房享折抵2222元，活動期間好禮周周抽，消費500元獲抽獎券1張，有機會入住價值1萬8千

元文苑套房1晚。周年慶活動詳情請洽官網www.evergreen-hotels.com查詢。

嘉義縣長榮文苑周年慶宣傳，總經理蘇筱斐（右二）、嘉縣文化觀光局長許有仁（左二 )、故宮南院處長彭子程（右）、中廣名主持人李秀媛（左），共同拉彩球。 記者魯永明／攝影
嘉義縣長榮文苑周年慶宣傳，總經理蘇筱斐（右二）、嘉縣文化觀光局長許有仁（左二 )、故宮南院處長彭子程（右）、中廣名主持人李秀媛（左），共同拉彩球。 記者魯永明／攝影
嘉義縣長榮文苑酒店慶祝周年慶，因應疫情國境未開放，迎接阿里山櫻花季，推出「櫻花綻放日本美食節」，用在地食材以日本料理方法，端出美食吸客。記者魯永明／攝影
嘉義縣長榮文苑酒店慶祝周年慶，因應疫情國境未開放，迎接阿里山櫻花季，推出「櫻花綻放日本美食節」，用在地食材以日本料理方法，端出美食吸客。記者魯永明／攝影
嘉義縣長榮文苑酒店慶祝周年慶，因應疫情國境未開放，迎接阿里山櫻花季，推出「櫻花綻放日本美食節」，用在地食材以日本料理方法，端出美食吸客。記者魯永明／攝影
嘉義縣長榮文苑酒店慶祝周年慶，因應疫情國境未開放，迎接阿里山櫻花季，推出「櫻花綻放日本美食節」，用在地食材以日本料理方法，端出美食吸客。記者魯永明／攝影
嘉義縣長榮文苑酒店慶祝周年慶，因應疫情國境未開放，迎接阿里山櫻花季，推出「櫻花綻放日本美食節」，用在地食材以日本料理方法，端出美食吸客。記者魯永明／攝影
嘉義縣長榮文苑酒店慶祝周年慶，因應疫情國境未開放，迎接阿里山櫻花季，推出「櫻花綻放日本美食節」，用在地食材以日本料理方法，端出美食吸客。記者魯永明／攝影
嘉義縣長榮文苑周年慶宣傳，日本舞蹈表演揭幕。記者魯永明／攝影
嘉義縣長榮文苑周年慶宣傳，日本舞蹈表演揭幕。記者魯永明／攝影

日本料理 周年慶

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