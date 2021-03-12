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貿易商研發「鳳梨水洗」 黃偉哲：台灣出口鳳梨很安全

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲到麻豆一家外銷包裝場，了解鳳梨處理情形。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲到麻豆一家外銷包裝場，了解鳳梨處理情形。記者吳淑玲／翻攝

台南市長黃偉哲今天到麻豆區金子宏貿易公司，視察外銷鳳梨水洗機設備，了解外銷鳳梨的洗選及包裝過程。黃偉哲表示，台南鳳梨3月底才進入產季，但目前訂單已接的蠻多，今年外銷目標從6千公噸至少要增加到8千公噸，內外銷都沒問題。

黃偉哲表示，今天能夠看到鳳梨的一個水洗的系統。這套系統是金子宏公司自己開發的，非常有前瞻性。這次中國大陸用介殼蟲的名義說台灣鳳梨有介殼蟲，所以就停止採購。 大家可以看到，事實上，有了這套水洗設備，根本上就可以讓大家知道出口的鳳梨絕對是安全。

黃偉哲由農業局長謝耀清及金子宏貿易公司總經理劉志華陪同，視察外銷鳳梨的洗選包裝過程，工作人員正忙著處理外銷香港的鳳梨洗選包裝作業，黃偉哲看了鳳梨噴槍清除底部的介殼除，再經水洗、風乾、秤重、包裝，最後送進冷藏櫃「休眠」的整套作業過程，黃偉哲也體驗拿噴槍，體驗清除鳳梨表皮的工作。

該公司總經理劉志華表示，今天洗選包裝的鳳梨，是準備外銷香港的，下周四會有台南第一批外銷日本的鳳梨進場包裝，總重20公噸，下周也會有外銷馬來西亞的鳳梨進場處理，更有韓國的客戶前來視察接洽，整個外銷鳳梨的作業，早已啟動。

黃偉哲表示，金子宏貿易公司自行開發外銷水果的系統，非常有前瞻性，中國大陸以介殼蟲的名義，停止外銷鳳梨的採購，但透過這套水洗系統，可以讓大家知道鳳梨出口前的全部處理過程，絕對安全，尤其外銷日本都沒問題了，更能是台灣鳳梨的品質保證。

黃偉哲強調，去年台南鳳梨外銷有6千噸，今年希望能突破8千噸。雖然會有難度啦，面對大陸猝不及防的一個決定，有點應付起來比較吃力。但是相對台南鳳梨品質有信心，所以對於外銷市場的彌補，包括加工市場，加工品的數量，還有包括內銷市場彌補，絕對把去年的外銷量吃下來絕對沒問題。

台南市長黃偉哲（右二）體驗用噴槍清除介殼蟲。圖／農業局提供
台南市長黃偉哲（右二）體驗用噴槍清除介殼蟲。圖／農業局提供

鳳梨 黃偉哲 香港

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