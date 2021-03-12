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看好寵物市場 中華醫大與寵物企業集團簽訂產學合作

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
萬達寵物集團代表參觀寵物照護與美容系設施與師生上課情形。記者周宗禎/攝影
萬達寵物集團代表參觀寵物照護與美容系設施與師生上課情形。記者周宗禎/攝影

中華醫事科大今天與寵物企業萬達寵物集團簽訂產學合作盟約，合作培育寵物照護與美容專業人才；萬達除提供寵物照護與美容系高年級學生全學期帶薪實習，門市15個儲備幹部職缺給二技進修部學生，畢業保證雇用，通過儲備店長甄選薪水35K起跳。

校長曾信超表示，寵物產業蓬勃發展，帶動寵物照護與美容人才就業熱絡。萬達是知名寵物企業旗下超過70間門市，囊括寵物公園、凱朵寵物、貓狗隊長等品牌，更引進「毛孩市集」電商團隊提供多元服務，是優秀傑出企業，期許雙方攜手培育更多專業人才，提供優質就業機會讓產學接軌、共創雙贏。

萬達集團總監邱旭鴻則稱許中華醫大對人才培育的投入，期盼產學合作實質提供學生實務學習平台，增強學生專業技能，產學交流為業界培育更多優秀人才。

雙方議定萬達提供高年級學生全學期月薪制實習，每月2萬4千元起。進修部二技學生修課期間經審核通過擇優錄取15名至門市工作，月薪2萬4千元起，另加一學期1萬5千元獎學金，同時培訓成為儲備幹部人才，畢業後通過儲備店長甄選月薪3萬5千元起跳。

寵美系主任楊佳璋表示，台灣寵物產業產值500億，不受疫情影響，每年持續以10%以上成長。學生在校學習後，通過寵物美容C級證照月薪可達3萬元，通過B級月薪可達3萬5千元。已有多位畢業生及在校生具備自行開業能力，經營寵物美容工作室或沙龍，營收頗佳。

簽約儀式下午1點舉行，曾信超、邱旭鴻代表簽訂。副校長兼醫事學院長姜泰安、研發處長王志達、寵物系主任楊佳璋與師生、萬達寵執行長特助劉俊毅、人資部主任林家安、區經理吳佳怡等見證。

萬達寵物集團代表參觀寵物照護與美容系設施與師生上課情形。記者周宗禎/攝影
萬達寵物集團代表參觀寵物照護與美容系設施與師生上課情形。記者周宗禎/攝影
中華醫大校長曾信超（右四）與萬達寵物集團總監邱旭鴻（左三）與雙方主管參與簽訂產學合作盟約。記者周宗禎/攝影
中華醫大校長曾信超（右四）與萬達寵物集團總監邱旭鴻（左三）與雙方主管參與簽訂產學合作盟約。記者周宗禎/攝影

寵物 實習

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