台南光華高中學生雕藝描情 畫屏風展文學

台南市光華高中設計科學生發揮創造力，透過雷雕製作屏風，讓設計從平面到立體，並以平面繪圖和雕刻藝術來敘說現代思維的文學樣貌，將屏風的多元樣貌展現得淋漓盡致。

光華高中舉辦雕藝描情屏風展，作品是由多媒體設計科及國際動漫特色班二年級學生所製作，學生以屏風為主軸，將國文、歷史課程所習得的四大美女、詩人、文學家、文學作品等人物或內涵，搭配手繪技法和電腦繪圖技術，呈現中式、日式、歐式等不同風格之美，讓屏風的小巧思成為日常生活擁有隱私的空間。

導師蘇仁傑表示，每名學生都有不同的個性和特質，所喜歡的人事物也不同，若能以學生為主體所發揮出來的潛力就無可限量。學生莊諺旼的跨域創作性強，他以12生肖搭配地支的概念，結合士農工商及電影為素材，創作出以時間為概念的12幅屏風，不但精巧而且視覺效果有穩定人心之效。

學生吳立凡賦予中國神話中的四神獸流行元素，讓祂們組成流行樂團，持續歌頌屬於祂們的不朽傳奇；楊宗頤則將日本少女樂團畫進屏風中，讓音樂與藝術結合，頗見巧思。

國文老師姚雪萍和美術老師蘇惠珍認為，設計人需要有深厚的內在底蘊，所呈現的寫意情懷才能感動人心。學生余亭儀以李白、陶淵明等人的詩酒作品為主題，有詩、有畫、有花香，並以暖色系輕柔愉快地展現美好的詩意生活。設計科主任陳燕裕表示，將多元課程整合學習並融入實作，更能體現學習成效，並增加學習動力與自信。