嘉義縣瓜仔市轉型太保市藝文中心 10次招標動土祈福

嘉義縣治太保市原後潭「瓜仔市」，60年代是全省知名瓜果拍賣市場，公所變更用地多功能休閒活動中心，獲代表會及縣府通過，自籌近8千萬元預算，興建縣內首座藝文中心，廣場提供婚宴場地，歷經9次流標追加預算，第10次才順利招標，上午公所辦喜事熱烈舉行動土祈福典禮，預定明年6月完工啟用。

縣長翁章梁、市長黃榮利偕同全體市民代表、選區議員，以及里長等地方各界來賓，持鋤動土，公所為繁榮地方，強化公共設施用地使用，選定原後潭「瓜仔市」，目前為後潭停車場與兒童公園現址，興建藝文中心

瓜仔市60年代佔地利之便，市場交易熱絡， 時空改變，80年代改建為停車場，使用率低，黃榮利上任蛻變轉型，透過都市計畫檢討變更，將土地活化，規畫為藝文中心多功能空間利用。

藝文中心具多功能休閒用途，因興建規模及造價不符市場需求等因素，歷經多次討論修正，在代表會支持下，分年加碼經費，歷經10次招標，終於順利開工，地上2層樓建物，總樓地板2005.9平方公尺（約606.8坪），以多功能使用設計目標，採綠建築設計理念，工程費7716萬8千元，明年6月完工啟用。