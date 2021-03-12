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嘉義縣瓜仔市轉型太保市藝文中心 10次招標動土祈福
嘉義縣治太保市原後潭「瓜仔市」，60年代是全省知名瓜果拍賣市場，公所變更用地多功能休閒活動中心，獲代表會及縣府通過，自籌近8千萬元預算，興建縣內首座藝文中心，廣場提供婚宴場地，歷經9次流標追加預算，第10次才順利招標，上午公所辦喜事熱烈舉行動土祈福典禮，預定明年6月完工啟用。
縣長翁章梁、市長黃榮利偕同全體市民代表、選區議員，以及里長等地方各界來賓，持鋤動土，公所為繁榮地方，強化公共設施用地使用，選定原後潭「瓜仔市」，目前為後潭停車場與兒童公園現址，興建藝文中心
瓜仔市60年代佔地利之便，市場交易熱絡， 時空改變，80年代改建為停車場，使用率低，黃榮利上任蛻變轉型，透過都市計畫檢討變更，將土地活化，規畫為藝文中心多功能空間利用。
藝文中心具多功能休閒用途，因興建規模及造價不符市場需求等因素，歷經多次討論修正，在代表會支持下，分年加碼經費，歷經10次招標，終於順利開工，地上2層樓建物，總樓地板2005.9平方公尺（約606.8坪），以多功能使用設計目標，採綠建築設計理念，工程費7716萬8千元，明年6月完工啟用。
「太保市好運來！」翁章梁說，太保是縣治所在地，都會型藝文中心是前瞻建設，因應工商業大發展，公所自籌預算未靠上級補助，了不起。黃榮利說，任內推動兩大建設，藝文中心動土，因應工商人口增加需求，期待再現昔日瓜仔市熱鬧情景，風華再現；另一項禮儀廳興建，已向台糖購地辦理中。
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