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原永康飛行場無線羅針所修復動工 台南將添亮點

中央社 / 台南12日電

被列為台南市歷史建築的日治軍事建築「原永康飛行場無線羅針所」今天動土修復，預定2023年4月完工，將為台南增添一處文化新亮點。

台南市長黃偉哲今天主持日治「原永康飛行場無線羅針所」修復工程動土典禮時表示，他以前不知道有這座歷史建築，「原永康飛行場無線羅針所」的修復，是非常細緻文化雕琢工程，他希望將這座建築還原到原本歷史樣貌，同時恢復它在歷史上意義。

黃偉哲說，這座建築是台南古都歷史，歷史是不能被抹滅的，還原歷史原貌及保留歷史建築，不論未來如何運用，他期許當代人能知道這座建築，這也是下一代權利。

「原永康飛行場無線羅針所」是1943年日治時期興建軍事建築物，當時作為飛行場羅針所通訊使用，建築本體具防禦功能，擁有厚達80公分牆體、1.2公尺厚頂板、精緻防爆門窗、設計完善通氣設施，建築物外型仿民宅型式，四周密植樹木掩護，是一個機能完整軍事建築群。

不過，經過歲月洗禮，建築年久失修，材料老化剝落，部分主體因樹木攀生造成破壞，台南市政府文化局爭取文化部文化資產局經費補助修復。

修復工期為730個日曆天，發包金額新台幣3835萬元，由文化部及台南市政府各負擔一半，日後修復後，將規劃再利用作為複合文學故事及圖書功能的文化休憩場域。

台南市文化資產管理處人員表示，日治「原永康飛行場無線羅針所」在2009年登錄公告為「永康飛雁新村傳原通訊所」，後續分別於2011年、2020年完成調查研究及修復設計。

台南市文化資產管理處指出，依調查研究建議，以建物群興建時功能與飛行場關係、與設計階段發現的油槽，修正歷史建築名稱為「原永康飛行場無線羅針所」，去年12月審議通過更名。

歷史建築 文化資產

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