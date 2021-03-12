最大幅手繪電影看板在台南 巨星戴口罩對抗疫情

台南全美戲院有感於新冠肺炎以來，帶給全球極大衝擊，無論從經濟、生或或是心理，豆讓世人憂心忡忡。基於防疫人人有責，以之前出版的井頭放電影」一書，結合世界電影巨星，繪製台灣最大幅的手繪看板，懸掛在戲院，期待疫情快結束，好片快點來，回復疫情前人潮。

全美戲院老闆吳俊漢說，這幅大型手繪看板，長約16.4公尺、高5.5公尺，由國寶級手繪看板師傅顏振發耗時1個月繪製。他說，有感於防疫人人有責，製作此手繪看板，人物有大導演李安、阿諾史瓦辛格、麥克戴蒙、凱特溫斯蕾等國際巨星。

他說，不可能的任務、神力女超人、007的拍攝及上映，也都因疫情而延宕或暫停。這些電影的主角也都畫入看板，並且戴上彩虹色的口罩，象徵全人類要共同注重世界公共衛生議題。

吳俊漢表示，去年新冠肺炎疫情發生後，看電影的人銳減，去年3、4月最嚴重時相當慘，曾經1天只賣出4張票。隨著疫情舒緩，但看電影人數仍大不如前，目前處於硬撐階段，期待疫情快結束，好的片子快上映，讓愛看電影的民眾回籠。