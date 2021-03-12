五月天台南5場演唱會 市府公布接駁等交通規畫

五月天「好好好想見到你」演唱會，3月20日、21日、27日、8日及29日將在台南市立體育場開唱，預估每場約2.5萬名樂迷入場，台南市交通局等相關單位已完成周邊道路及接駁車等交管規劃，請市民朋友提早改道行駛、樂迷多多利用大眾運輸工具入場。

交通局長王銘德表示，因演唱會活動期間交通管制於下午兩點開始，屆時體育路 (健康路-大林路)、新興東路 (南門路-水交社路)、水交社一街 (南門路-水交社路)、興中街63巷 (水交社一街-南門路)將進行交通管制，不開放車輛進入（接駁車、公務車及緊急消防車輛除外），竹溪里內道路也管制。

另健康路西向道路於體育路、南門路及水交社路亦禁止左轉，活動期間當日０時至24時管制體育路 (健康路-大林路)、南門路 (健康路-國民路及大成路口)、新興東路 (南門路-水交社路)、水交社一街 (南門路-水交社路)、興中街63巷 (水交社一街-南門路)及水交社路 (健康路-大成路)路邊停車格禁止停車。配合散場，南門路也在活動當日21時開始管制。

因演唱會地點在台南市體育場，體育園區及水交社文化園區部份道路管制，屆時來往健康路及南門路口車輛眾多，請來往東西向民眾多利用府前路（市道182線）及中華東路、中華南路 (台1線)，來往南北的民眾多利用中華西路（台17線）及金華路 (台17甲線)，交通局也將持續監控該區域路段交通狀況。

為使歌迷朋友可順利到達會場，已規畫五條接駁車路線，活動當日１４時起開始發車，分別由台南高鐵站、奇美博物館、喜樹停車場 (台86下灣裡交流道後行駛側車道至喜樹路)、台南轉運站及台南火車站至會場，利用高鐵的朋友於台南高鐵站３號出口至武當路候車至會場，利用長途客運民眾則直接於台南轉運站內候車。另搭乘火車的朋友，請至火車站前北門路雙層巴士候車區搭乘，開車的朋友可將車輛停放在喜樹停車場、台南高鐵站區停車場及奇美博物館（文賢停車場）搭乘接搭駁車至會場，相關接駁車訊息可至相信音樂國際 (股)公司fb臉書專頁https://www.facebook.com/ ibinmusic網站查詢。