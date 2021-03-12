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顏振發巨型全球抗疫手繪看板 高掛全美戲院

中央社 / 台南12日電

武漢肺炎肆虐，一幅「全球抗疫」巨大手繪看板，今天高掛在台南市中西區全美戲院，這幅畫作是國寶級電影手繪看板大師顏振發的作品，昨天完工，預定未來2個月作為戲院的門面。

在朝陽下，全美戲院「全球抗疫」手繪看板閃閃發亮，這幅畫作繪有7名巨星及導演，包括李安、阿諾史瓦辛格（魔鬼終結者）、湯姆克魯斯（不可能的任務）、麥特戴蒙（神鬼認證）、丹尼爾克雷格（007）、蓋兒加朵（神力女超人）、凱特溫斯蕾（鐵達尼號）。

看板上7人分別戴上紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等7種彩虹顏色的口罩，雖無法看清臉孔，但單憑眼神，就可認出這7名巨星及導演，顯見顏振發畫功驚人。當然，看板上還有「全球抗疫」、COVID-19等字樣、及武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病原體的圖樣。

全美戲院負責人吳俊漢表示，這幅看板應該是台灣百年來最大的手繪看板，昨天上午完工，下午上架，全長16.4公尺，寬5.5公尺，預定懸掛2個月。

顏振發則告訴中央社記者，他是在全美戲院對面走道上，免費作畫，共花了8天時間，畫作構想來自於吳俊漢。

手繪 COVID-19 武漢

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