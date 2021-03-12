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光電業者台南蘆竹溝種電 居民：請給蒼生一條活路！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
光電業者在台南市北區蘆竹溝租地欲種電，怪手正進行整地。圖／台南環盟提供
光電業者在台南市北區蘆竹溝租地欲種電，怪手正進行整地。圖／台南環盟提供

光電業者在台南市北門區蘆竹溝租用20公頃魚塭投入魚電共生，遭到居民反對，今年初居民抗議，市府要求業者須開說明會與地方溝通才能持續施工。居民指大型開發機具已全面動工開挖，南市環保聯盟今天強調，沒施工許可文件，就不准動工。

台南市經發局表示，前天發現業者動工，已建議業者暫停施工，要求必須先和居民溝通，沒有疑慮才可動工，會再進一步了解。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調表示，蘆洲溝附近為潟湖、魚塭、濕地，擁有無汙染的水質，居民以養蚵為生，年產值1億元，由於漁產豐富，更引來黑腹燕鷗等國際鳥種，為遠近馳名的生態熱區。種電後將破壞生態，進而使浮游生物減少，斷了養蚵生機。

黃安調說，農委會指該區地層下陷區，不利耕種，可以種電，但依據水利署地層下陷區圖示，蘆竹溝非屬地質嚴重下陷區，也不是不利耕作地區；另業者也沒有善盡了解地方疑慮。黃安調說，市府在今年1月14日，函文市議員陳昆和，台61線以西暫緩種電計畫，且需與利害關係人溝通，並以居民意願、生態為考量，以漁民生計為優先，但業者沒溝通，最近卻突然大舉開挖。

黃安調強調，他們也贊成種電，但因選對地點，不應選在生態熱區。蘆竹溝反地面光電板自救會邱姓漁民說，業者無出示任何施工許可文件，就開挖，顯然無視於鄉親得意願與生計，令人痛心。 他說，依行政院工程會的規定，任何公共工程進行，遇上環境議題，必需採取迴避、縮小、減輕、補償的原則；因養蚵的水質必需富含藻類與浮游生物，一旦水質遭受汙染，蚵苗勢必大量死亡，居民生計將無以為繼。

台南北門區蘆竹溝居民與台南環境保護聯盟，今天主張業者沒施工許可文件就不能動工。記者鄭惠仁／攝影
台南北門區蘆竹溝居民與台南環境保護聯盟，今天主張業者沒施工許可文件就不能動工。記者鄭惠仁／攝影

種電 水質 漁民

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