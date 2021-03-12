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挺農民、吃鳳梨 台中糕餅公會購600噸鳳梨推買一送一

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經發局邀請台中市糕餅同業公會響應「挺農民，吃鳳梨」，公會上午宣布加量採購600噸鳳梨投入產線製作。圖／台中市糕餅同業公會提供
台中市政府經發局邀請台中市糕餅同業公會響應「挺農民，吃鳳梨」，公會上午宣布加量採購600噸鳳梨投入產線製作。圖／台中市糕餅同業公會提供

台中市政府經發局邀請台中市糕餅同業公會響應「挺農民，吃鳳梨」，公會上午宣布加量採購600噸鳳梨投入產線製作，將不易存放的鳳梨升值轉化為不同樣式的人氣商品，同時還有買一送一，以及行動支付的優惠好康。

台中市糕餅同業公會理事長蔡萬財說，行動支付業龍頭街口支付黃峰昶總經理支持此次活動，決定凡於16日至31日到指定糕餅店家，單筆消費100元即享最高4%回饋，並可同步參加街口幣抽獎活動。另外，20日、21日還有買一送一活動。

參與的首波店家有元明餅店、九個太陽、法布甜、伊莎貝爾、鮮味珍、富群國際烘焙、幸福圓手作坊、瑞典國寶烘焙坊、美二佳、波士頓蛋糕店、敏秀烘焙坊、台灣阿奇師、美式口食品、老東家、麻姥姥手工餅舖，其餘還會在公會網站公布。

他說，希望可以在這次活動以企業、大通路採購的力量帶動多元加工與行銷來支持鳳梨，這些店家因對產品品質的自信與堅持故極少推出優惠活動，喜愛美食、想要嘗鮮或熱愛分享的民眾，歡迎力挺台灣農民。

鳳梨 台中市 農民

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