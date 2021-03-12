力挺農民！台東12家飯店餐飲業者合推鳳梨料理

力挺農民！台東縣觀光協會結合12家飯店餐飲業者，推出以鳳梨為主要食材的創意料理餐飲，並於今天發表成果。協會理事長潘貴蘭說，希望旅客遊台東，也能幫助農民。

潘貴蘭說，台東鳳梨雖要到6、7月採收，但台灣西部已經進入產季，從即日起至8月底，12家飯店餐飲業者，將大量使用鳳梨成為餐飲，料理出多達18種鳳梨相關美食和飲品。

今天發表會中，響應活動的飯店餐飲業者，推出自家獨創的鳳梨餐飲，製成相當精緻，有熟悉的鳳梨酥、蛋糕、麵包、鳳梨果醬等甜品，也有用鳳梨為基調的熟食，還有冰涼可口的鳳梨飲料。