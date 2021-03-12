影／罕為人知的日軍台南機場無線羅針所 秘境兩年修復

台南市原日本軍事基地「永康飛行場無線羅針所」閑置多年，今天動土修復，預計兩年後完工。市長黃偉哲希望修復完後活化再利用讓這一塊佔地近一公頃的歷史建築景點，成為永康地區的文化新亮點與休憩場域。

文化局長葉澤山指出，遺址內3棟主要建築目前經費只能整修2棟，還會繼續爭取經費，搭配公園預定地整體規畫後，會成為具文化深度內涵的場域；因為這裡有先民遺址還有歷史建築，民眾不用擔心會因為工商開發而遭到破壞。

「原永康飛行場無線羅針所」1943年興建的日本軍事建築物，作為飛行通訊使用，建築本體具有防禦功能，除了厚達80公分的牆體和1.2公尺厚的頂板外，還有精緻的防爆門窗、設計完善的通氣設施，建築物外型仿民宅型式，四周密植樹木掩護。

這處遺址台灣光復後劃入空軍眷村「飛雁新村」，閑置後市府開辦都更，原本已被知名建商買走要開發，後因永康文化協會等地方團體人士要求保有歷史建築與文化遺址還有老樹群；市政府邀請學者專家會勘後認為確實有保護價值，地下也有先民遺址，民國98年公告歷史建築，建商被迫放棄開發。

黃偉哲表示，原永康飛行場無線羅針所原進行公辦都市更新案，因為文化遺址與老樹保護而中止，使得在地歷史紋理得以延續保留，該基地內有歷史建築、文化遺址及老樹群，建物結構已經老舊，需要好好修復，這是非常專業細緻的文化工作，所以規畫730個工作天，遺址鄰近奇美醫院、大橋車站、市立圖書館新總館等，修復完竣、活化再利用後，將成為永康大橋地區的文化新亮點。

市府文化局表示，因區建物年久失修，建材老化剝落、樹木攀生造成破壞，黃偉哲指示爭取文化部補助，預計3800多萬元修復後將規畫為複合文學故事及圖書功能的文化休憩場域。