二二八受難者湯德章台南故居迎開放 先辦預覽

文史團體成功搶救台南市二二八事件受難者湯德章故居，今天先開放媒體記者預覽及捐款者參觀，13日「台南市正義與勇氣紀念日」湯德章殉難日再開放一般民眾參觀。

湯德章紀念協會理事長黃建龍告訴中央社記者，湯德章故居以湯德章紀念館形式運作，原訂明天正式打開大門開放參觀，但13日台南活動多，總統蔡英文也將出席中華職棒開幕戰，湯德章紀念協會決定今天先暖身。

他表示，湯德章故居今天上午先開放媒體記者預覽，下午再開放捐款者參觀，正式活動明天開跑。

位於台南市中西區友愛街的湯德章故居，去年4月再度易主將遭拆除，因這棟建築屬私人民宅，無法定文化資產身分，無法強制保留，台南市文化資產保護協會緊急向台南市文化資產管理處提報文資審議，文資處依文化資產保存法第20條規定，公告湯德章故居為暫定古蹟。

由台南市文化資產保護協會、湯德章後代家屬、莉莉水果文化館共同組成「紀念館民間推動小組」在去年5月11日發起購屋保存湯德章故居活動，各界計8231人捐款新台幣2071萬3759元，順利購得湯德章故居，由湯德章紀念協會專責管理。

台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會2月22日召開110年度第1次會議，認定湯德章故居已大幅度增改建，決議不指定為古蹟，也無法登錄為歷史建築或紀念建築。湯德章紀念協會則發表公開信，表示尊重。

出生於1907年的湯德章是台南人，父親是日本警官新居德藏（原姓坂井），母親湯玉是高雄內門人，湯德章曾赴日本求學就讀法律，並通過日本高等文官司法人員考試，返回台南後成為執業律師。

1947年二二八事件發生時，湯德章擔任處理委員會台南分會治安組長，出面安靖地方秩序卻遭捕，同年3月13日被押赴民生綠園公開槍決，直到前國防部長白崇禧來台後，湯德章被高等法院宣判無罪，但為時已晚。

湯德章名列台南歷史名人，副總統賴清德擔任台南市長時，2015年3月親自主持掛牌儀式，掛上「湯德章故居」的牌子。