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台南官田慈聖宮土地公生日 送「反清復明」茯苓糕

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市官田慈聖宮在土地公生日送「茯苓糕」及擲發財金。記者吳淑玲／翻攝
台南市官田慈聖宮在土地公生日送「茯苓糕」及擲發財金。記者吳淑玲／翻攝

3月14日（農曆2月2日）土地公過生日，相傳土地公喜好品嘗糕餅，加上茯苓糕又稱為「復明糕」，台南市官田慈聖宮將準備茯苓糕祭拜，除了土地公喜歡外，也與當地的歷史典故結合，除了祭拜外，也分享給前來參拜的信徒享用，除了求步步高高升外，也能養生保健。

慈聖宮當天也推出擲筊祈求發財金的活動，擲出一個聖筊兩百元，連續擲出3個聖筊六百元，最高六百元為限，慈聖宮主委陳俊銘說，發財金是要與信眾結緣，共慶土地公生日，都會吸引旅居外地的當地鄉親返鄉探親，並求發財金，也曾有鄉親連續多年都回來共襄盛舉，感謝故鄉神明的庇佑。

陳俊銘指出，官田慈聖宮據傳為明鄭參軍陳永華所創設，使用茯苓糕祭拜，除象徵步步高升外，「茯苓」一詞與復明的音相似，明鄭時期，天地會的人也利用糕點，暗藏反清復明的密函，傳遞訊息。

本身是中醫師的陳俊銘指出，茯苓是一種中藥材，可搭配其他食材品嘗，常見的像是四神湯、茯苓糕等，茯苓能健脾益氣、補虛延年，也有利尿、預防老人失智症的效果，因此，茯苓糕很適合長者食用。慈聖宮以茯苓糕祭拜土地公，不僅顧及土地公的「健康」，也具有歷史意義。

慈聖宮已第10年舉辦土地公祈福祝壽活動，14日上午9點半開始發放發財符紅包及擲發財金，另外廟方也請台南國華街林家茯苓糕製作糕餅，祭拜後會與前來參拜的信眾分享，數量有限，發完為止。

土地公 發財金 失智症

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