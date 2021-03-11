聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／首場民安演習各種災害一次來 嘉義市長:坐立難安

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市今天在湖仔內地區辦國內今年首場民安演習。記者林伯驊／攝影
嘉義市今天在湖仔內地區辦國內今年首場民安演習。記者林伯驊／攝影

嘉義市今天辦國內今年首場民安演習，模擬面對規模7.0淺層地震造成房屋倒塌、火車出軌、火災等多種情況，空勤總隊海豚直升機於空中盤旋，大批車輛、機具進場，更有濃煙竄出逼真場面，約850人參演；市長黃敏惠說，逼真到想起坐在指揮中心「坐立難安」的感覺。

今天模擬情境設定嘉縣竹崎鄉大尖山斷層發生芮氏規模7.0的極淺層地震，演習一開始從道具房屋傾倒、水塔自頂樓砸落，大批民眾高喊「救人喔！」接著消防車、救護車趕抵，搜救房屋內民眾，海豚直升機也進入現場，在空中盤旋3圈，進行災情查通報，為求逼真，演習場地湖仔內地區民眾收到「疏散避難」細胞訊息。

接著模擬列車出軌，民眾受困車廂內，搜救人員搶救並啟動大量傷患機制，迅速搭起檢傷帳篷，包含消防、國軍協助抬送傷者，後續也模擬瓦斯管線洩漏引發大火，現場黑色濃煙密布，彷彿真實火災，伴隨爆炸聲，消防趕緊以水線灌救，最後模擬的場景則是有毒化學物質災害搶救。

今天不只災害搶救，社區民眾練習第一時間疏散撤離、電信單位搶通訊號、後續災民安置，行政院動員會報指導官、常務次長林騰蛟稱讚，一次到位相當逼真。

黃敏惠說，此次演習逼真到不行，讓她永遠難忘八八水災坐在指揮中心，坐立難安的感覺又回來了，她強調，有平日演習才能應付真正災害，不會慌亂。今天包括市府、國軍、公民營單位、民間救難及慈善團體等45個單位參與演習，上午兵棋推演後，下午於湖仔內重劃區、民生國中展開綜合實作演練。

嘉市的民安演習模擬地震導致瓦斯管線外洩，引發火災，現場濃濃黑煙相當逼真。記者林伯驊／攝影
嘉市的民安演習模擬地震導致瓦斯管線外洩，引發火災，現場濃濃黑煙相當逼真。記者林伯驊／攝影
嘉市民安演習演練火警，消防人員撲滅。記者林伯驊／攝影
嘉市民安演習演練火警，消防人員撲滅。記者林伯驊／攝影
嘉市民安演習安排海豚直升機到空中盤旋。記者林伯驊／攝影
嘉市民安演習安排海豚直升機到空中盤旋。記者林伯驊／攝影
嘉市的民安演習模擬發生規模7.0淺層地震，造成房屋倒塌、列車出軌、火災等災情。記者林伯驊／攝影
嘉市的民安演習模擬發生規模7.0淺層地震，造成房屋倒塌、列車出軌、火災等災情。記者林伯驊／攝影

演習 火車出軌 直升機

延伸閱讀

黃敏惠與時尚雜誌合作 市美館前華麗穿搭行銷嘉義市

嘉市228紀念縮小規模 受難家屬代表、牧師2人與會

雲林高麗菜盛產價跌 嘉市府伸援手採購20公噸

影／嘉義蘭潭、仁義潭蓄水量吃緊 黃敏惠籲節水抗旱

相關新聞

雲林生技廠臭氣沖天犯眾怒 張麗善：勒令停工

雲林縣林內鄉1家生技公司堆肥場去年營運以來臭氣沖天，村民難忍長期惡臭，6日發動百餘人到場外拉布條抗議，當時業者承諾4個月...

月老香水助「脫單」 台南限定月老版明星花露水超熱賣

台南山上花園水道博物館日前接到遊客傳訊息詢問，還有沒有賣「月老香水」，對方表示自己之前到台南遊行時，買了一罐明星花露水給...

影／首場民安演習各種災害一次來 嘉義市長:坐立難安

嘉義市今天辦國內今年首場民安演習，模擬面對規模7.0淺層地震造成房屋倒塌、火車出軌、火災等多種情況，空勤總隊海豚直升機於...

台南警公布修正測速照相地點與速限 籲減速小心荷包

台南善化警分局統計今年1、2月傷亡類交通事故共459件、621人受傷、3死亡，其中247件(58.3%)肇事是因未注意車...

派2.4萬平腹小蜂上工 護嘉市90公頃荔枝龍眼田

嘉義市去年首度釋放「平腹小蜂」防治荔枝椿象，農民鮮少抱怨荔枝、龍眼作物收成受影響，市府前天及昨天分別於東區的鹿寮、盧厝釋...

雲林三小市集暫停辦理 「店舖直販日」將接續登場

每周日上午在雲林斗六行啟紀念館前廣場開市的「三小市集」，日前在臉書粉絲專頁公告將暫停辦理，負責人李宜倩說，市集活動已辦9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。