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影／首場民安演習各種災害一次來 嘉義市長:坐立難安
嘉義市今天辦國內今年首場民安演習，模擬面對規模7.0淺層地震造成房屋倒塌、火車出軌、火災等多種情況，空勤總隊海豚直升機於空中盤旋，大批車輛、機具進場，更有濃煙竄出逼真場面，約850人參演；市長黃敏惠說，逼真到想起坐在指揮中心「坐立難安」的感覺。
今天模擬情境設定嘉縣竹崎鄉大尖山斷層發生芮氏規模7.0的極淺層地震，演習一開始從道具房屋傾倒、水塔自頂樓砸落，大批民眾高喊「救人喔！」接著消防車、救護車趕抵，搜救房屋內民眾，海豚直升機也進入現場，在空中盤旋3圈，進行災情查通報，為求逼真，演習場地湖仔內地區民眾收到「疏散避難」細胞訊息。
接著模擬列車出軌，民眾受困車廂內，搜救人員搶救並啟動大量傷患機制，迅速搭起檢傷帳篷，包含消防、國軍協助抬送傷者，後續也模擬瓦斯管線洩漏引發大火，現場黑色濃煙密布，彷彿真實火災，伴隨爆炸聲，消防趕緊以水線灌救，最後模擬的場景則是有毒化學物質災害搶救。
今天不只災害搶救，社區民眾練習第一時間疏散撤離、電信單位搶通訊號、後續災民安置，行政院動員會報指導官、常務次長林騰蛟稱讚，一次到位相當逼真。
黃敏惠說，此次演習逼真到不行，讓她永遠難忘八八水災坐在指揮中心，坐立難安的感覺又回來了，她強調，有平日演習才能應付真正災害，不會慌亂。今天包括市府、國軍、公民營單位、民間救難及慈善團體等45個單位參與演習，上午兵棋推演後，下午於湖仔內重劃區、民生國中展開綜合實作演練。
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