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雲林縣防災士培訓 百名教師、社區人員肩負重任

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
婦女聯合會支持雲林縣辦防災士研習課程，共有100名國中小教師及社區防災人員參加為期兩天的訓練。記者陳苡葳／攝影
婦女聯合會支持雲林縣辦防災士研習課程，共有100名國中小教師及社區防災人員參加為期兩天的訓練。記者陳苡葳／攝影

雲林縣歷經921大地震，造成80多人罹難。為讓縣民有高度防災準備，消防局今、明兩天在斗六教師研習中心舉辦防災士研習課程，100名國中小教師及社區防災人員參訓，台大教授李鴻源和婦女聯合會主委雷倩皆到場關心，縣長張麗善感謝各界共為提升防災意識努力。

「發生災害時，誰能救你？」李鴻源說，現今環境變因大，台灣有73%人的遇上2種災害、90%的人會遇上3種災害，是為災害頻繁地區，防災士概念是讓防災觀念深耕到生活周遭，讓台灣、雲林更耐災，讓人民生命財產更有保障。

消防局長林文山表示，前年4月首度舉辦研習課程，培育50名社區成員成為防災士，此次從教育面出發，培訓85名國中小教師及15名社區防災人員，研習急救訓練、防災運作及資訊掌握、避難收容運作、個人與居家防護等多面向知識，全數通過學、術科考試即取得防災士證照。

林文山指出，防災士肩負校園及社區推廣重任，也將參與消防局防災演練，累積實戰經驗，期望遍地開花，凝聚防災能量，落實社區安全效益。

「面對地震防災，雲林縣準備好了！」張麗善說，感謝婦女聯合會支持研習經費，藉培訓防災士可望提升校園、生活環境安全及災害應變自助、互助能力，將逐步辦理防災士培訓計畫，增加參訓人員名額，普及防災士，使防災從觀念轉為行為落實。

台大教授李鴻源（右）今天到雲林關心防災士研習並提供專業建議，縣長張麗善（左）送上禮物致謝。記者陳苡葳／攝影
台大教授李鴻源（右）今天到雲林關心防災士研習並提供專業建議，縣長張麗善（左）送上禮物致謝。記者陳苡葳／攝影

921大地震 李鴻源 張麗善

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