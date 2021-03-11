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雲林生技廠臭氣沖天犯眾怒 張麗善：勒令停工
雲林縣林內鄉1家生技公司堆肥場去年營運以來臭氣沖天，村民難忍長期惡臭，6日發動百餘人到場外拉布條抗議，當時業者承諾4個月內清除堆肥並遷移，縣府今天聯合稽查發現使用區域、工廠登記證及廢棄物清理計畫書不符，縣長張麗善當場勒令停工，業者接受結果並表示會遷場。
業者利用食品加工汙泥、植物性廢渣等原料，進行廢棄物再利用堆肥作業，進場1年來屢遭民眾陳情「實在有夠臭！」，居民無奈地說「真的無法再忍4個月」。
林內鄉長張維崢說，堆肥製造過程產生惡臭，原料運送沿線也是臭氣四散，讓林內鄉九芎村、湖本村及鄰近道路都籠罩異味，讓人有噁心感，嚴重影響生活品質。
張麗善率環保局、農業處及建設處聯合稽查，業者陪同入場現勘。環保局指出，堆肥場已遭陳情41次異味汙染，環保局稽查45次、告發4次，並要求改善防治，但業者僅增加廠區周圍水霧設備、芳香劑及UV照射，實無降低惡臭成效。
張麗善表示，經聯合稽查確認業者生產與實際申請項目不符，違反廢棄物清理法、事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法及工廠管理輔導法相關規定，勒令堆肥場即日起停工。
縣府農業處指出，業者有代工其他縣市肥料廠肥料，但未依核准的肥料登記證運作，違反肥料管理法將裁罰10萬至50萬元，並函請農委會撤銷肥料登記證。
業者說，當初承租不知道原有建築體部分違建，也花數百萬元改善，裁罰結果坦然接受，也會遵照協議清除堆肥並遷場。
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