斗南鎮農會翻盤 總幹事遴聘流產

雲林縣斗南鎮農會今天舉行第19屆理事長選舉，現任張系推出的張世民和在野的黃清枝拿到同票數，抽籤結果由黃清枝當選，成功翻盤，另外，2名總幹事候選人都未拿到過半票數流產。

斗南鎮農會選情激烈，被視為一級戰區，現任斗南鎮長沈暉勛、前鎮長簡錦全和縣議員顏忠義等人籌組的斗南鎮農會改革聯盟，挑戰掌權多年的張系、現任總幹事張燕容。

斗南鎮農會上月會員代表選舉，在野的掌握26席，比張系的19席多出7個席次，外界認為在野的明顯掌握優勢，可以順利翻盤，沒想到今天的理事會選舉出現變數。

斗南鎮農會今天舉行第19屆理事會，應產生新任第19屆理事長、常務監事和遴聘總幹事，掌握5席理事的在野推出黃清枝與張系推出的張世民競選，雙方皆拿到4票，另一票為無效票。

由於2人票數未過半，最後以抽籤決定，黃清枝抽到當選籤，確定當選理事長。常務監事選舉則由張系的石明弘當選。

候聘總幹事有現任總幹事張燕容及在野推出的黃讚昭，投票過程中有1名理事離席，結果張燕容獲得同意票4票、不同意4票，黃讚昭則獲同意票0票、不同意票8票，總幹事遴聘流產，依規定需在2個月內重新進行總幹事人選資格審核和完成遴聘。

由於總幹事出缺，理事會同意由現任秘書廖呂河代理總幹事職務，直到新獲遴聘總幹事上任後完成交接。